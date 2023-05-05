Ücretsiz doğal gaz döneminde fatura gelirse ne olacak? İşte yanıtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği ücretsiz doğal gaz kullanımının esaslarını belirleyen EPDK kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Devlete maliyeti 40 milyar lira olarak hesaplanan uygulamadan 19,7 milyon abone yararlanacak. Ücretsiz gaz uygulaması döneminde aboneden tahsilat yapılırsa fatura iptal edilerek tahsil edilen tutar 3 iş günü içinde aboneye nakit olarak ödenecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz gazının karaya ulaştırılması töreninde vatandaşa iki müjde birden vermişti. Erdoğan, konutlarda ısınma dahil tüm doğal gaz kullanımın bir ay ücretsiz olacağını, mutfak ve sıcak su için tüketilen doğal gazın ise 25 metreküpünden de bir yıl boyunca ücret alınmayacağını söylemişti.

ERDOĞAN'DAN ÇİFTE MÜJDE

Erdoğan, "Birinci müjdemiz, vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğal gazı 1 yıl süreyle ücretsiz veriyoruz. Aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su üretimi için gereken doğal gaz ücreti faturalardan düşürülecektir. İkinci müjdemiz ise 1 ay boyunca tüm konutların doğal gaz tüketiminden ücret almayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

MALİYETİ 40 MİLYAR LİRA

Doğal gaz kullanımının esaslarını belirleyen EPDK kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre uygulamanın maliyeti 40 milyar lira olarak hesaplandı. Uygulamadan toplamda 19,7 milyon abone yararlanacak.

TAHSİLAT YAPILIRSA 3 İŞ GÜNÜ İÇİNDE İADE EDİLECEK

Ücretsiz gaz uygulaması döneminde aboneden tahsilat yapılırsa fatura iptal edilerek tahsil edilen tutar 3 iş günü içinde aboneye nakit olarak ödenecek.