Haberler

Ücretli çalışan sayısı ocakta yıllık yüzde 0,2 arttı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, ocak ayında sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde ücretli çalışan sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,2 artarak 15 milyon 444 bin 683'e ulaştı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 artarak 15 milyon 444 bin 683 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, Ocak 2025'te 15 milyon 410 bin 257 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, ocakta yüzde 0,2 artışla 15 milyon 444 bin 683 kişiye yükseldi.

Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 3,5 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,3 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 2,3 arttı.

Aylık değişim

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı ocakta, Aralık 2025'e göre yüzde 0,4 azalış sergiledi.

Bu dönemde ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yüzde 0,5, inşaat sektöründe yüzde 2,1 azalırken, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,1 artış gösterdi.

Kaynak: AA / Cüneyt Kemal Özkök
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Bugün bu deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyin

Hamaney'in mesajı sonrası Trump'tan yeni tehdit: Bu deli pislikleri...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'yi eleyen Pereira'nın Nottingham Forest'ı milli yıldızımıza boyun eğdi

Fenerbahçe'yi eleyen Pereira, milli yıldızımıza boyun eğdi
Kiliseden 11 milyon TL çalıp genelevde yiyen piskopos görevden alındı

Kiliseden milyonlar çalıp genelevde yiyen piskopos için karar verildi
Icardi Galatasaray'dan gidiyor! İşte yeni takımı

Korkulan oldu!
Çin ile Kuzey Kore arasında 6 yıl sonra ilk yolcu treni seferi yapıldı

6 yıl sonra bir ilk! Savaş sürerken kritik adımı duyurdular
Fenerbahçe'yi eleyen Pereira'nın Nottingham Forest'ı milli yıldızımıza boyun eğdi

Fenerbahçe'yi eleyen Pereira, milli yıldızımıza boyun eğdi
Macron: Irak'taki askeri üsse saldırıda bir askerimiz hayatını kaybetti

Savaşta korkulan oluyor
Sadettin Saran'dan Galatasaray'a olay sözler

Saran'dan Galatasaray'a olay sözler