TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta zirai dondan etkilenen meyve bahçelerini inceledi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta zirai don ve dolu nedeniyle zarar gören meyve bahçelerinde incelemelerde bulundu.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Karacaburç Mahallesi'nde bahçe ziyareti gerçekleştiren Bayraktar, çiftçilerin taleplerini dinledi.

Tarlalarda inceleme yaptıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Bayraktar, nisan ayında yaşanan don olayının tarımsal üretim açısından kötü olduğunu belirtti.

Bayraktar, çiftçilerin şu anda destek beklediğinin altını çizerek, Tarım ve Orman Bakanlığının bir çalışma yaptığını, nakit desteğin yanı sıra çiftçilerin bankalara olan borçlarının yapılandırılması yönünde taleplerinin olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Başdervişli Mahallesi'nde de kayısı, kiraz, üzüm, elma, ceviz, Antep fıstığı ve badem ağaçlarının bulunduğu bahçeleri gezen Bayraktar, üreticilerden bilgi aldı.

Bayraktar daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, don nedeniyle Kahramanmaraş'taki bahçelerde zararın ciddi boyutlarda olduğunu dile getirdi.

Şemsi Bayraktar, yaşanan donun ardından dolu yağışının da bazı ürünlere zarar verdiğini kaydetti.