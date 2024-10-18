Üye Girişi
Haberler

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Biga'daki Tarımsal Zararları İnceledi

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Biga'daki Tarımsal Zararları İnceledi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Çanakkale'nin Biga ilçesinde yaşanan sağanak ve dolu afetinin tarım arazilerine etkilerini inceledi. Bayraktar, doğal afetlerin arttığını ve birçok çiftçinin zarara uğradığını vurguladı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Çanakkale'nin Biga ilçesinde 12 Ekim'deki sağanak ve doludan etkilenen tarım arazilerinde incelemelerde bulundu.

Çınarköprü köyünde çiftçilerle bir araya gelen Bayraktar, gazetecilere, Türkiye'de doğal afetlerin sayısının hızla arttığını söyledi.

Bayraktar, Türkiye'de 2011'de yaklaşık 300, geçen sene 1500 olan doğal afet sayısının 2024'ün 8 ayında 900'ü bulduğunu belirterek, bunların yüzde 22'sine yakınının dolu kaynaklı olduğunu dile getirdi.

Biga'da özellikle çeltik üretiminin yoğun olduğunu anlatan Bayraktar, "Sadece çeltik üretimimiz zarar görmüş değil. Aldığımız bilgilere göre yaklaşık 45 bin dekar arazide çeltik var, meyve var, sebze var, çok değişik ürünler var. Bunlar zarar görmüş durumda ama çeltik ürünümüzün yüzde 100'ü zarar görmüş durumda." dedi.

Bayraktar, aşırı sıcaklıklar, yağış, dolu, don, hortum gibi olayların tarımsal faaliyetlere zarar vererek arzı yavaşlattığını, buna karşı nüfusun artmasıyla talebin arttığını vurguladı.

Üreticilerin Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) kapsamında ürün sigortasına geçişinin çok önemli olduğunu kaydeden Bayraktar, şöyle konuştu:

"Buradaki üreticilerimiz bu seneyi kaybetti. Şimdi bu üreticilerimizi önümüzdeki yıl tarımda tutmamız, tekrar üretmelerini sağlamamız lazım. İşte bu manada özellikle bankalara, kooperatiflere olan borçlarını uzun vadede faizsiz olarak ertelenmesi fevkalade önem kazanıyor. Bunu sağlamamız lazım. Ayrıca çok geniş bir alanda zarar görünüyor. Çok fazla üreticimiz zarar görmüş durumda. Bu çiftçilerimizin nakli desteğe de ihtiyacı var diye düşünüyorum. İnşallah devletimiz bu yaraları saracaktır. Biz de buradaki izlenimlerimizi, kanaatlerimizi Ankara'ya gittiğimizde yetkililerle paylaşacağız. Bu yardımların çiftçimize ulaşması için elimizden ne geliyorsa yapacağız."

Bayraktar'a incelemelerinde, Biga Ziraat Odası Başkanı Güray Ergün ile oda ve borsaların temsilcilerinin yanı sıra üreticiler eşlik etti.

Kaynak: AA / Burak Akay - Ekonomi

Şemsi Bayraktar Doğal Afetler Türkiye Ekonomi Güncel Tarım Biga

12 bebeğin ölümüne neden olan çetenin liderinin ilk ifadesi

Bebek katili çetenin lideri öğrenciyken de masum değilmiş

 Sağlık Bakanlığı, bebekleri öldüren çeteyle iş birliği yapan 19 hastane için harekete geçti

Bakanlık, bebekleri öldüren çeteyle iş birliği yapan 19 hastane için harekete geçti

 'Yenidoğan Çetesi'ne göz mü yumdu? Bakan Memişoğlu'ndan açıklama var

'Yenidoğan Çetesi'ne göz mü yumdu? Bakan Memişoğlu'ndan açıklama var
Hamas, Yahya Sinvar'ın ölümünü doğruladı

Yahya Sinvar öldü mü? Hamas merakla beklenen açıklamayı yaptı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ASKİ Ankara su kesintisi! 19-20 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler oldu SON BÖLÜM izle! BUSKİ Bursa su kesintisi! 19-20 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Muratpaşa, Alanya 19-20 Ekim Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? TUS kontenjanları açıklandı mı 2024? TUS tercih kılavuzu ÖSYM yayınlandı mı? KOSKİ Konya su kesintisi! 19-20 Ekim Selçuklu, Karatay, Meram su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 19-20 Ekim Seyhan, Yüreğir, Çukurova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Şehitkamil, Nizip 19-20 Ekim GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kara Ağaç Destanı canlı izle! Kara Ağaç Destanı 21. bölüm TRT 1 HD izleme linki! İZSU İzmir su kesintisi! 19-20 Ekim Buca, Karabağlar, Ödemiş su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 19-20 Ekim Küçükçekmece, Beykoz, Bakırköy su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.