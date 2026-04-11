TZOB Genel Başkanı Bayraktar, İzmir'de aşırı yağışlardan etkilenen bölgeleri inceledi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, İzmir'in Menemen ilçesindeki sağanaktan etkilenen tarım arazilerini inceledi. Bayraktar, çiftçilerin taleplerini dinleyerek, doğal afetlerin üreticilere maliyet yüklediğini ve TARSİM'in önemine vurgu yaptı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, İzmir'in Menemen ilçesinde sağanaktan etkilenen alanlarda incelemelerde bulundu.

Bayraktar, Musabey Mahallesi'nde yağışlardan etkilenen tarım arazileri ve su altında kalan bağları gezdi, bir araya geldiği çiftçilerin taleplerini dinledi.

İncelemelerinin ardından gazetecilere açıklama yapan Bayraktar, yeni yıla yağışlarla umutlu başladıklarını fakat yağışların bazı bölgelerde sel felaketlerine neden olduğunu söyledi.

Doğal afetlerin üreticilere giderlerinin yanı sıra ciddi bir maliyet yüklediğini belirten Bayraktar, sahada gözlem yapmak üzere bir araya geldiklerini ifade etti.

Bayraktar, aşırı yağışlardan İzmir dahil birçok ilin etkilendiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu süreçte TARSİM fevkalade önem arz ediyor. Biz arzu ediyoruz ki bütün üreticilerimiz TARSİM kapsamında ürünlerini sigorta ettirsin. TARSİM ile alakalı bazı şikayetler aldım. Bu şikayetleri Ankara'da yetkililerle görüşeceğiz. Bu şikayetleri bertaraf etmeye çalışacağız. Bütün üreticilerimizin TARSİM kapsamına girmesini arzu ediyorsak hem üreticimize hem de devletimize düşen görevler var. Çünkü bu doğal afetler devam ettiği müddetçe TARSİM çok daha ön plana çıkacak. Ürünleri sigorta ettirmekten başka da çaremizin olmadığı görülüyor."

Kaynak: AA / Fırat Özdemir
