TV+ Bu Ay Yeniliklerle Dolu: Ödüllü Filmler ve Canlı Yayın Geri Al İzle Özelliği

Turkcell'in içerik platformu TV+, bu ay kütüphanesine ekleyeceği içerikleri duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ödüllü film ve dizilerin yanı sıra spor içerikleri, belgeseller ve çocuk yapımları, TV+'da izleyicilerle buluşmaya devam ediyor.

Hafta başında "The Walking Dead: Daryl Dixon" üçüncü sezonunu ABD ile aynı anda Türkçe dublaj seçeneğiyle izleyicilerle buluşturan TV+, Oscar adayı Sylvester Stallone'nin başrolünde yer aldığı "Tulsa King"in üçüncü sezonunu ise 22 Eylül Pazartesi günü ABD ile aynı anda platformuna ekleyecek.

TV+'nın Türkiye'de izleyicilerle buluşturduğu The Walking Dead spin-off'ları, platformun en çok izlenen içerikleri arasında yer alıyor.

Tv+'nın bu ay izleyicilerle buluşturacağı diğer yapımlar arasında önemli filmler de bulunuyor. Yönetmenliğini Kelly O'Sullivan ve Alex Thompson'ın üstlendiği, 2024'te uluslararası festivallerde toplam 19 adaylıkla 6 ödül kazanan "Ghostlight", bir aile dramını anlatıyor.

Yönetmenliğini India Donaldson'ın üstlendiği, Lily Collias, James Le Gros ve Danny McCarthy'nin başrollerini paylaştığı ödüllü aile dramı "Good One", gerilim filmi "Nightride", yönetmen Lee Isaac Chung'un Koreli-Amerikalı bir ailenin Arkansas'ta yeni bir hayat kurma çabalarını anlattığı yarı otobiyografik drama "Minari" ile Ellen Kuras'ın yönettiği ve Kate Winslet'ın başrolünde olduğu "Lee", TV+'da bu ay izleyiciyle buluşacak.

"Geri Al İzle" özelliği 7 güne çıktı

TV+'ta yer alan 150'yi aşkın canlı yayın için sunulan "Geri Al İzle" özelliğinin süresi de eylül itibarıyla 7 güne çıkıyor.

Bu özellik sayesinde izleyiciler, favori dizilerinin ya da heyecan dolu maçların en kritik anlarını kaçırdıklarında 7 gün öncesine kadar yayını geri döndürebiliyor, istedikleri zaman izlemeyi bırakıp daha sonra kaldıkları yerden devam edebiliyor.