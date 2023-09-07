Tütün Kaçakçılığı Operasyonunda 8 Milyon TL Değerinde Kaçak Makaron Ele Geçirildi

TİCARET Bakanlığı, Ankara ve Adana'da yapılan tütün kaçakçılığı operasyonlarında toplam 8 milyon 682 bin TL değerinde kaçak makaron ele geçirildiğini duyurdu.

TİCARET Bakanlığı, Ankara ve Adana'da yapılan tütün kaçakçılığı operasyonlarında toplam 8 milyon 682 bin TL değerinde kaçak makaron ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü bünyesindeki tütün özel ekibi, Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki bir iş yerine operasyon düzenledi. 1 milyon 182 bin TL değerinde 3 milyon 540 bin boş makaron ele geçirildi. Tütün özel ekibince, Adana'da jandarma ile koordineli şekilde yürütülen operasyonda da bir kamyonda 7 milyon 500 bin TL değerinde 3 milyon 712 bin 500 doldurulmuş makaron bulundu. İki kentte de soruşturmalar sürüyor.