Tüsiad Yönetim Kurulu, Anıtkabir'i Ziyaret Etti - Haberler

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Tüsiad Yönetim Kurulu, Anıtkabir'i Ziyaret Etti

ANKA - Ekonomi
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Tüsiad Yönetim Kurulu, Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Anıtkabir’i ziyaret etti. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, Anıtkabir Özel Defteri’ne, “Bizlere miras bıraktığınız muasır medeniyet hedefini, Cumhuriyet değerlerimizi, laik, demokratik hukuk devleti anlayışını gelecek nesillere aktarmaya kararlılıkla devam edeceğiz” ifadelerini yazdı.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Anıtkabir'i ziyaret etti. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, Anıtkabir Özel Defteri'ne, "Bizlere miras bıraktığınız muasır medeniyet hedefini, Cumhuriyet değerlerimizi, laik, demokratik hukuk devleti anlayışını gelecek nesillere aktarmaya kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini yazdı.

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan başkanlığındaki TÜSİAD Yönetim Kurulu heyeti Ankara'da, Anıtkabir'i ziyaret etti. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Turan, deftere şu ifadeleri yazdı:

"Büyük Atatürk; TÜSİAD Yönetim Kurulu olarak, bugün huzurunuzda olmaktan büyük onur duymaktayız. 100. yaşına yaklaştığımız Cumhuriyetimiz, Türk iş dünyasının geleceğin Türkiye'sine yönelik düşünce ve eylem ufkunun temelidir. Bu bilinç ve sorumlulukla, Türkiye'nin ekonomik olarak gelişmiş, uluslararası alanda saygın, toplumsal olarak eşitlikçi ve adil, yeşil dönüşümü başarmış çevreci bir ülke olma hedefine katkı yapmaya; bizlere miras bıraktığınız muasır medeniyet hedefini, Cumhuriyet değerlerimizi, laik, demokratik hukuk devleti anlayışını gelecek nesillere aktarmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun. En derin saygılarımızla."

ANKA / Ekonomi

Orhan Turan Cumhuriyet Anıtkabir Ekonomi Haberler

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