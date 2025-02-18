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TÜSİAD geri adım atmadı! Soruşturma sonrası ilk açıklama

TÜSİAD geri adım atmadı! Soruşturma sonrası ilk açıklama
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Genel kuruldaki sözleri nedeniyle Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında soruşturma başlatılmasının ardından TÜSİAD'dan açıklama geldi. Açıklamada, eleştirilerin demokrasi kültürünün zenginliği olarak görülmesi gerektiği belirtildi.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında soruşturma başlatılmasının ardından açıklama yayınladı.

"TOPLUMUN MENFAATİ HEDEFİYLE DOĞRU OLDUĞUNA İNANILAN TESPİT VE ÖNERİLERİ ŞEFFAFLIKLA PAYLAŞIYORUZ"

Yazılı olarak yayınlanan açıklamada, "Türkiye'nin kalkınması ve tüm toplumun menfaati hedefiyle, doğru olduğuna inanılan tespit ve önerilerin demokratik kurum ve kurallara saygı ile katılımcı demokrasi ilkesi çerçevesinde şeffaflıkla paylaşıldığı" belirtildi.

"ÜLKEMİZİN REFAHI VE KALKINMASINA KATKI SAĞLAYACAK KONULARI GÜNDEMİMİZE ALIYORUZ"

TÜSİAD'dan yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: "Ülkemiz için çalışan, üreten, istihdam sağlayan iş insanları ve sanayicilerin gönüllü birlikteliğini temsil eden TÜSİAD olarak; bağımsız ve tarafsız şekilde, ülkemizin refahı ve kalkınmasına katkı sağlayacak konuları gündemimize alıyoruz. Türkiye'nin dünyadaki rekabet gücünün yükselmesine katkı sağlıyor; uluslararası iş dünyasındaki temsil gücümüz ile ülkemizin yüksek menfaatleri doğrultusunda çalışıyoruz.

"ELEŞTİRİLER DEMOKRASİ KÜLTÜRÜNÜN ZENGİNLİĞİ OLARAK GÖRÜLMELİ"

Kamuoyunda derneğimize yöneltilen eleştiriler dahil her konunun dile getirilmesi, Türkiye'de tartışma ve demokrasi kültürünün zenginliği olarak görülmelidir. Ekonomik kalkınmayı ancak insan hakları temelli, katılımcı demokrasi ilkesini benimsemiş bir hukuk devleti ile kalıcı hale getirebiliriz. Ülkemizi ileri taşıyacak ortak hedeflerimize bilgi, deneyim ve önerilerimizle katkıda bulunmak, ülkemize karşı sorumluluğumuzdur."

TÜSİAD geri adım atmadı! Soruşturma sonrası ilk açıklama

NE OLMUŞTU?

TÜSİAD Genel Kurulu'nda konuşan TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras,"Seçilmiş belediye başkanları görevden alınıyor, yerlerine kayyım atanıyor. Bir siyasi parti lideri hakkında önce soruşturma başlatılıyor, sonra farklı bir nedenle tutuklanıyor" demişti. Aras, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki davalarla ilgili olarak, "Bir büyükşehir belediye başkanı hakkında, yaptığı konuşmalar nedeniyle basın toplantısından dakikalar sonra soruşturmalar açılıyor" diye konuşmuştu.

TÜSİAD geri adım atmadı! Soruşturma sonrası ilk açıklama

Aras, 6 Şubat depremleri ve Kartalkaya yangını konusunda da yeterli denetimin olmaması ve "sistem bozukluğu" eleştirisini getirdikten sonra, "Sistemin kendi kendini düzeltme mekanizması olmalıdır. Sorumlular görevden ayrılmalı, hesap vermeli ve yerlerine yetkin kişiler gelmelidir" ifadesini kullanmıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Söz konusu açıklamaları sonrasında TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras hakkında "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Haberler.com / Umut Halavart - Ekonomi
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