Haberler

TÜRSAB TV, Skalite'25'te 'Turizm Yayını Ödülü'ne Layık Görüldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Skalite'25 etkinliğinde 'Turizm Yayını Ödülü'ne sahip oldu. Ödül, turizm sektöründe kaliteyi teşvik etmeyi amaçlayan bir dizi ödül töreninde verildi. TÜRSAB TV, turizmle ilgili zengin içerikleriyle sektöre değer katmayı sürdürüyor.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), TÜRSAB TV'nin Skalite'25'te "Turizm Yayını Ödülü"ne layık görüldüğünü duyurdu.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, turizm sektöründe kaliteyi teşvik etmeyi amaçlayan ödüller, İstanbul'da düzenlenen törenle 34 farklı kategoride sahiplerini buldu.

Turizm profesyonellerini bir çatı altında toplayan ve dünyanın yaygın turizm sivil toplum kuruluşlarından olan Skal International bünyesindeki Skal İstanbul Kulübü tarafından organize edilen etkinlikte, ödüller Skal International Dünya Başkanı Denise Scraton ve Skal International Türkiye Federasyon Başkanı Emre Gezgin'in katılımıyla takdim edildi.

Törene, TÜRSAB adına Başkan Yardımcısı Hasan Eker, Yönetim Kurulu Üyesi ve Skal Mezopotamya Kulübü Kurucusu Mehmet Akyıl, Denetim Kurulu Üyesi Tülay Salihoğlu ile Bilgi Teknolojileri, Medya ve İletişim Grup Başkanı Mesut Kanat katıldı.

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya'nın katkılarıyla kurulan ve turizm dünyasının nabzını tutan dijital yayın platformu TÜRSAB TV, Skalite'25 kapsamında "Turizm Yayını" ödülüne layık görüldü.

TÜRSAB TV, içerikleriyle sektöre değer katmayı sürdürüyor

Turizm hukuku, kültür, gastronomi, alternatif turizm ve keşif gezisi (fam trip) gibi konuları içeren yayınlarla dikkati çeken TÜRSAB TV, sektöre yönelik içerikleriyle değer katmayı sürdürüyor.

Gezi videoları, röportajlar, belgeseller, paneller ve canlı yayınlarla seyahat acentelerini bilgilendirmeyi, sektörel farkındalık oluşturmayı ve Türk turizminin gücünü daha geniş kitlelere tanıtmayı hedefleyen TÜRSAB TV adına ödülü, Bilgi Teknolojileri, Medya ve İletişim Grup Başkanı Mesut Kanat teslim aldı.

Cumhuriyet Bayramı kutlamalarıyla başlayan gecede ödüller, ödüller yerli ve yabancı oteller, seyahat acenteleri, ulaştırma ve restoran işletmeleri ile kültürel girişimlere, turizm eğitimi, yatırımı ve yayıncılığı gibi çeşitli alanlarda verildi.

Etkinlikte, Diyarbakır Zerzevan Kalesi Kazı Başkanı Aytaç Coşkun, "Skalite'25 Bölge Ödülü"ne layık görüldü. Ödül, TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akyıl tarafından takdim edildi.

Skalite'25'in prestijli özel ödüllerinden "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" ise 60 yıldır turizm sektörüne emek veren TÜRSAB üyesi Nurdan Üstman'a verildi.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
Sudan'da iç savaş, soykırıma döndü! Tansiyonun düşmediği ülkeden korkunç görüntüler

İç savaş soykırıma döndü! Krizin tırmandığı ülkeden korkunç görüntüler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hüseyin Tatlı açıkladı! İbrahim Tatlıses'in 30 yıllık vaadi ortaya çıktı

Kardeşi ilk kez açıkladı! Tatlıses'in 30 yıllık vaadi ortaya çıktı
AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı

AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı
7 kez geri geldi! Mağaradaki korkunç sır 10 yıl sonra aydınlandı

7 kez geri geldi! Mağaradaki korkunç sır 10 yıl sonra aydınlandı
İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde en az konutun yapılacağı 5 ilimiz

İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde en az konutun yapılacağı 5 ilimiz
Hüseyin Tatlı açıkladı! İbrahim Tatlıses'in 30 yıllık vaadi ortaya çıktı

Kardeşi ilk kez açıkladı! Tatlıses'in 30 yıllık vaadi ortaya çıktı
İmzayı attı! Süper Lig ekibi Volkan Demirel'e emanet

İmzayı attı! Süper Lig ekibi artık ona emanet
Atölyelerin tek tek kapandığı Kapalıçarşı'da esnaf kol kesiyor

Kapalıçarşı'da esnaf kol kesiyor
Genç kız memleketindeki geleneği anlattı, duyanlar inanamadı: Ailemin baskısıyla açıldım

Memleketindeki "kız kaçırma" geleneğini duyanlar "yok artık" dedi
Karadağ'da gerilim tırmanıyor! Türklere saldırmak için her yere beyzbol sopası gizlemişler

Türklere saldırmak için ülkenin her yerine bunları gizlemişler
Kargo paketini açan genç kız gözyaşlarına boğuldu: Bu kadar zor olmaması gerekiyor

Kargo paketini açan genç kız gözyaşlarına boğuldu
2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı

2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı
31 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

31 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri değişiyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri değişiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.