TÜRSAB TV, Skalite'25'te 'Turizm Yayını Ödülü'ne Layık Görüldü

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), TÜRSAB TV'nin Skalite'25'te "Turizm Yayını Ödülü"ne layık görüldüğünü duyurdu.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, turizm sektöründe kaliteyi teşvik etmeyi amaçlayan ödüller, İstanbul'da düzenlenen törenle 34 farklı kategoride sahiplerini buldu.

Turizm profesyonellerini bir çatı altında toplayan ve dünyanın yaygın turizm sivil toplum kuruluşlarından olan Skal International bünyesindeki Skal İstanbul Kulübü tarafından organize edilen etkinlikte, ödüller Skal International Dünya Başkanı Denise Scraton ve Skal International Türkiye Federasyon Başkanı Emre Gezgin'in katılımıyla takdim edildi.

Törene, TÜRSAB adına Başkan Yardımcısı Hasan Eker, Yönetim Kurulu Üyesi ve Skal Mezopotamya Kulübü Kurucusu Mehmet Akyıl, Denetim Kurulu Üyesi Tülay Salihoğlu ile Bilgi Teknolojileri, Medya ve İletişim Grup Başkanı Mesut Kanat katıldı.

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya'nın katkılarıyla kurulan ve turizm dünyasının nabzını tutan dijital yayın platformu TÜRSAB TV, Skalite'25 kapsamında "Turizm Yayını" ödülüne layık görüldü.

TÜRSAB TV, içerikleriyle sektöre değer katmayı sürdürüyor

Turizm hukuku, kültür, gastronomi, alternatif turizm ve keşif gezisi (fam trip) gibi konuları içeren yayınlarla dikkati çeken TÜRSAB TV, sektöre yönelik içerikleriyle değer katmayı sürdürüyor.

Gezi videoları, röportajlar, belgeseller, paneller ve canlı yayınlarla seyahat acentelerini bilgilendirmeyi, sektörel farkındalık oluşturmayı ve Türk turizminin gücünü daha geniş kitlelere tanıtmayı hedefleyen TÜRSAB TV adına ödülü, Bilgi Teknolojileri, Medya ve İletişim Grup Başkanı Mesut Kanat teslim aldı.

Cumhuriyet Bayramı kutlamalarıyla başlayan gecede ödüller, ödüller yerli ve yabancı oteller, seyahat acenteleri, ulaştırma ve restoran işletmeleri ile kültürel girişimlere, turizm eğitimi, yatırımı ve yayıncılığı gibi çeşitli alanlarda verildi.

Etkinlikte, Diyarbakır Zerzevan Kalesi Kazı Başkanı Aytaç Coşkun, "Skalite'25 Bölge Ödülü"ne layık görüldü. Ödül, TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akyıl tarafından takdim edildi.

Skalite'25'in prestijli özel ödüllerinden "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" ise 60 yıldır turizm sektörüne emek veren TÜRSAB üyesi Nurdan Üstman'a verildi.