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TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
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Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları inceledi ve oyunu kullandı.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Bağlıkaya, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar" karesine oy veren Bağlıkaya, "Spor" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Buruk Bakış" isimli fotoğrafını seçti.

Bağlıkaya, "Haber" alanında Tahsin Ceylan'in "Su Seviyesi" isimli fotoğrafını tercih ederken, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Lukas Kabon'un "Kurtarılan Can" karesini oyladı.

Son olarak "Günlük Hayat" kategorisini inceleyen Bağlıkaya, oyunu Cem Tekkeşlioğlu'nun "Pamuk Şekerci" fotoğraflarından yana kullandı.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
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