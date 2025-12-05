Haberler

Turquality Vizyon Buluşması ve Markalaşma Konferansı

Güncelleme:
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, daha fazla global marka çıkaran, daha yüksek katma değer yaratan, tasarım ve inovasyonla büyüyen, uluslararası pazarlarda kalıcı başarı sağlayan bir Türkiye hedeflediklerini belirtti.

Türkiye'nin markalaşma vizyonuna yön veren politika araçlarının, sektör temsilcilerinin ve uluslararası rekabet gücünün en güçlü unsurlarının bir araya geldiği Turquality Vizyon Buluşması ve Markalaşma Konferansı, TİM Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Marka ve Turquality programının oluşturduğu güçlü ekosistemin tüm paydaşlarını bir araya getirmeyi amaçlayan etkinlik, markalaşma, inovasyon, kurumsal gelişim, hizmet ve mal ihracatında rekabetçilik gibi başlıklarda derinlikli bir perspektif sundu.

Etkinlikte Türkiye'nin küresel marka kapasitesini geliştirmeye yönelik görüşlerin paylaşılması ve yeni işbirliklerinin oluşmasına zemin hazırlanması hedefleniyor.

TİM Başkanı Gültepe, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, dünyada devlet destekli ilk ve tek markalaşma modeli olan Turquality'nin sadece firmaları teşvik aracı olarak tasarlanmadığını, Turquality ile Türk markalarının küresel rekabet sahnesinde güçlü bir şekilde yer almalarının hedeflendiğini dile getirdi.

Turquality'nin stratejisi, vizyonu ve sistematiği ile markaları dünyanın en rekabetçi ekonomileriyle aynı ligde yarıştırma iddiası taşıyan bir model olduğunu ifade eden Gültepe, "20 yılda bu program, firmalarımızın ufkunu genişletmekle kalmadı, aynı zamanda, markalaşmayı, tasarımı, inovasyonu, kurumsal yönetimi ve sürdürülebilirliği iş stratejilerinin merkezine yerleştirdi. Bugün yurt dışında mağazalaşan, teknoloji ihraç eden, tasarımıyla fark yaratan, global zincirlere entegre olan çok sayıda markamızın arkasında Turquality desteği, disiplini ve vizyonu bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Algıyı yöneten firmalar rakiplerine göre yüzde 30 daha karlı hale geldi"

Küresel ticaretin çok hızlı dönüştüğünü belirten Gültepe, araştırmalara göre, algıyı yöneten firmaların rakiplerine göre yüzde 30 daha karlı hale geldiğini söyledi.

Gültepe, Turquality'nin bu dönüşümün merkezinde yer aldığına işaret ederek, "Turquality'nin 20 yıllık uygulama sürecinde, firmalarımızın yönetim sistemleri güçlendi. Artık sadece ürün ihraç eden bir ülke değil, tasarımıyla, hikayesiyle, özgün kimliğiyle dünya sahnesine çıkan markalar üreten bir ülkeyiz." diye konuştu.

TİM olarak, programın başlangıcından bu yana sürecin hem fikirsel hem de operasyonel gelişimine katkı sunmaktan büyük gurur duyduklarını aktaran Gültepe, şunları kaydetti:

"Biz sadece ihracat rakamlarımızı artırmayı değil, markalarımızın uluslararası pazarlarda kalıcı ve güçlü bir yer edinmesini temel öncelik olarak görüyoruz. Gelecek dönemde daha fazla global marka çıkaran, daha yüksek katma değer yaratan, tasarım ve inovasyonla büyüyen, uluslararası pazarlarda kalıcı başarı sağlayan bir Türkiye hedefliyoruz. İnanıyorum ki Turquality programı, önümüzdeki 20 yılda küresel Türk markalarının çıkışında en kritik rollerden birini oynayacak."

"Derdimiz, Türkiye'nin kilogram başına değeri en üst olan ürünlerini yurt dışına göndermek"

Tüm Turquality ve Döviz Kazandırıcı Faaliyetler Derneği (TDKF) Yönetim Kurulu Başkanı Kürşad Tüzmen ise Türkiye'nin ihracatında kilogram değerini yükseltmek için derneği kurduklarını ifade etti.

Tüzmen, Turquality programı içerisinde yaklaşık 12 ila 14 dolar kilogram başına değer kazanan ihracat ürünlerinin olduğunu belirterek, "Bizim derdimiz bundan sonra Türkiye'nin kilogram başına değeri en üst olan ürünlerini yurt dışına göndermek ve bunu takip etmek." diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TİM Başkanı Mustafa Gültepe ve TDKF Başkanı Kürşad Tüzmen tarafından çeşitli kategorilerde firmalarda ödüller verildi. TOGG'un Turquality programına dahil olması nedeniyle TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş'a da katılım beratı verildi.

Kaynak: AA / Yunus Türk - Ekonomi
