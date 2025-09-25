Turner International, 60. Yılını İstanbul'da Kutladı

Turner International, 60. kuruluş yıl dönümünü İstanbul'da Çırağan Sarayı'nda düzenlenen gala gecesiyle kutladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, geceye, Turner Construction Başkanı ve Turner International Başkan ve Üst Yöneticisi ( Ceo ) Abrar Sheriff, Turner International Başkan Yardımcısı ve COO Jairam Panch, Turner International Avrupa Bölge Müdürü ve Başkan Yardımcısı Mehmet Sami Kılıç, Turner International Genel Müdür Yardımcısı İlayda Öner Mermerbaş ile iş dünyasından isimler katıldı.

Gecede düzenlenen plaket töreninde Emlak Konut GYO Genel Müdür Danışmanı Metin Tekin ve Genel Müdür Yardımcısı Mecit Altıner, Şişecam CEO Kıdemli Danışmanı Selma Öner, Ziraat GYO Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Peyami Ömer Özdilek, TCMB Yapı ve Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü Gökhan Elgin, Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Garih ve Genel Müdürü Harun Moreno ve Equinix Yönetici Direktörü Aslıhan Güreşçier'e plaketleri takdim edildi.

ABD merkezli Turner Construction'ın uluslararası kolu olarak 1965'te kurulan Turner International, bugüne kadar 60'tan fazla ülkede 200'ü aşkın büyük ölçekli projeye imza attı. Türkiye'de ise 2000'den bu yana faaliyet gösteren şirket, 25 yıldır önemli yapıların inşa süreçlerinde görev alıyor.

Türkiye'deki önemli projeler arasında ödüllü yapılar da bulunuyor

Turner International, Türkiye'deki ilk büyük projesi olan Türkiye İş Bankası Kuleleri ile dikkati çekerken, İstanbul Finans Merkezi, Ziraat Bankası Kuleleri, Şişecam üretim tesisleri, Equinix IL04.1 Veri Merkezi, Nestle Türkiye Ofisleri, Hillside Bodrum ve Aman Bodrum Otel gibi projelerde de yer aldı.

Bu projelerden İstanbul Finans Merkezi ile Ziraat Bankası Kuleleri, Yüksek Binalar ve Kentsel Habitat Konseyi tarafından "inşaatta mükemmellik" ödülüne layık görüldü.

"Dünyanın dört bir yanına yayılmış küresel başarı hikayesine dönüştü"

Açıklamada galadaki açılış konuşmasına yer verilen yapan Turner Construction Başkanı ve Turner International Başkan ve CEO'su Abrar Sheriff, ABD'de başlayan yolculuklarının, dünyanın dört bir yanına yayılmış küresel başarı hikayesine dönüştüğünü belirtti.

Hikayenin en güçlü ve en anlamlı sayfalarından birinin de hiç şüphesiz Türkiye olduğunu vurgulayan Sheriff, "25 yıl önce attığımız adımlar, sadece inşaat projelerinden ibaret değildi, bunlar, Amerikan ve Türk insanı arasında kurulan karşılıklı güven ve saygı bağlarıydı. Türkiye, Turner'ın küresel vizyonunu ve mükemmellik anlayışını tam anlamıyla yansıtan, dinamik bir pazardır." ifadelerini kullandı.

Sheriff, Türkiye'de sadece binalar değil, aynı zamanda dostluklar, yenilikçi işbirlikleri ve geleceğe dair ortak hedefler inşa ettiklerini işaret ederek, "Bu gala, Amerika'dan Türkiye'ye uzanan ve her geçen gün daha da güçlenen bu eşsiz bağın kutlamasıdır. Birlikte daha nice başarılara imza atacağımıza olan inancım tam." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'de en büyük şirket değil, en iyi hizmet veren şirket olmak için çalıştıklarını dikkati çeken Sheriff, Türkiye'nin, küresel başarılarının anahtarı olduğunu anlattı.

Sheriff, son 25 yılda Türk inşaat sektörüyle kurdukları ortaklıklar sayesinde sadece ikonik yapılar inşa etmekle kalmadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda yerel bilgi birikimini ve yetenekleri küresel standartlarla birleştirerek sektörün gelişimine katkı sağladık. Türk mühendislerinin ve profesyonellerinin yetkinliği, Turner'ın dünya çapındaki projelerinde de kendini kanıtlamıştır. Türkiye'de hem insan hem çevre odaklı kalıcı izler bırakmak istiyoruz. Bu gala, Türkiye'ye olan bağlılığımızın ve gelecekteki iş birliğimize duyduğumuz inancın bir göstergesidir."

"İnsan odaklı, çevreye duyarlı kalıcı izler bırakmaya devam edeceğiz"

Turner'ın Avrupa'dan Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Türkiye Genel Müdürü Mehmet Sami Kılıç da başarılarının, küresel uzmanlıklarını Türk inşaat sektörünün dinamikleriyle harmanlayarak ortaya koydukları vizyoner projelerin sonucu olduğunu aktardı.

Türkiye'de çeyrek asırdır süregelen varlıklarının, sadece büyük ölçekli projelere imza atmakla kalmadığını, aynı zamanda sektöre olan derin bağlılık ve yenilikçi yaklaşımlarının somut göstergesi olduğunu kaydeden Kılıç, şu ifadeleri kullandı:

"Sürdürülebilirlik ve mükemmellik ilkelerimizle, Türk inşaat profesyonelleriyle birlikte çalışarak sektörün geleceğini inşa etmeye ve insan odaklı, çevreye duyarlı kalıcı izler bırakmaya devam edeceğiz. Türkiye, bu hedeflerimize ulaşmak için en önemli alanlardan biri olmaya devam edecektir."

Turner International Başkan Yardımcısı Panch ise konuşmasında şirketin 60. yılına özel olarak geliştirilen simülasyon projesi "Turner International City"ye değindi.

Panch, bu projeyle 75 farklı Turner projesinin sanal ortamda bir araya getirildiğini ve ilk gösteriminin gala gecesinde yapıldığını belirtti.