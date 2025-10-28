Haberler

TürkTraktör 2025'in Üçüncü Çeyreğinde 917 Milyon Lira Net Kar Elde Etti

TürkTraktör, 2025'in üçüncü çeyreğinde 917 milyon lira net kar elde etti ve toplam cirosunu 39 milyar 220 milyon lira olarak açıkladı. Şirket, traktör pazarında liderliğini sürdürerek Türkiye'deki üretimin yüzde 62'sini ve ihracatın yüzde 73'ünü karşıladı.

TürkTraktör, 2025'in üçüncü çeyreğinde 917 milyon lira net kar elde ederken, 39 milyar 220 milyon lira toplam ciroya ulaştığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TürkTraktör 2025 yılının üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı.

Şirket yılın 9 ayında 21 bin 244 adet traktörü banttan indirirken, Türkiye'deki traktör üretiminin yüzde 62'sini, ihracatının ise yüzde 73'ünü karşıladı.

TürkTraktör'ün 2025'in 9 ayında net karı 917 milyon lira, toplam cirosu 39 milyar 220 milyon lira ve faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (FAVÖK) marjı ise yüzde 10,3 olarak gerçekleşti.

Şirket, 2025'in geride kalan 9 aylık bölümünde yurt içi pazara 12 bin 568 adet traktör satışı yaparken ihracatta ise 8 bin 164 adede ulaştı.

Türkiye traktör pazarı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36'lık daralmayla 30 bin 92 adet olarak gerçekleşti. Eylül sonu itibarıyla Türkiye traktör pazarında New Holland ve Case IH markaları ile toplam yüzde 41,1'lik payı olan TürkTraktör, bu pozisyonunu 18 yıldır sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TürkTraktör Şirket Lideri Matthieu Sejourne, sektördeki zorlu dinamiklerin ve geçen yıla göre yaşanan yüzde 36'lık daralmaya rağmen TürkTraktör olarak liderliklerini istikrarlı bir şekilde sürdürdüklerini belirtti.

Sejourne, New Holland ve Case IH markalarıyla Türkiye'deki üretimin yüzde 62'sini, ihracatın ise yüzde 73'ünü karşılamanın büyük bir gurur vesilesi olduğunu kaydederek, "Yıl sonuna yaklaşırken, elde ettiğimiz sonuçlarda büyük pay sahibi olan TürkTraktör ailesine, ürünlerimize ilgi gösteren çiftçilerimize ve tüm paydaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

