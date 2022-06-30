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Türkşeker 195 personel alacak

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
Türkşeker 195 personel alacak

Türkşeker A.Ş, merkez ve taşra teşkilatlarda istihdam edilmek üzere 195 personel alımı yapılacağını açıkladı.

Türkşeker A.Ş, merkez ve taşra teşkilatlarda istihdam edilmek üzere 195 personel alımı yapılacağını açıkladı.

Duyuru Türkşeker A.Ş'nin sosyal medya hesabından yapıldı. KPSS-2022/1 Tercih Kılavuzu'nun ÖSYM Başkanlığının https://osym.gov.tr internet adresinde yayımlandığı belirtilen açıklamada, 399 sayılı KHK çerçevesinde yapılacak alım için başvuruların 30 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında yapılacağı kaydedildi. Türkşeker tarafından alınacak 195 personelin dağılımı şöyle:

"4 bilgisayar mühendisi, 2 yazılım/bilgisayar mühendisi, 10 çevre mühendisi, 7 elektrik mühendisi, 22 elektrik-elektronik mühendisi, 1 endüstri mühendisi, 10 inşaat mühendisi, 3 kimya mühendisi, 25 makina mühendisi, 1 metalurji mühendisi, 42 ziraat mühendisi, 8 bilgisayar işletmeni, 3 avukat, 57 memur." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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