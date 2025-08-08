TÜRKSAT, Bilişim 500 Töreninde İki Ödül Birden Kazandı

TÜRKSAT AŞ, "Bilişim 500- Türkiye İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması" kapsamında düzenlenen törende "Yılın Barındırma Yönetim Hizmeti" ve "Yılın Danışmanlık Hizmeti" kategorilerinde birincilik ödülüne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu yıl 26'ncısı gerçekleştirilen araştırmada, Türk bilişim sektörünün gelişimi verilerle ortaya koyuldu.

Araştırma kapsamında ödül töreni düzenlenirken, TÜRKSAT, "Yılın Barındırma Yönetim Hizmeti" ve "Yılın Danışmanlık Hizmeti" kategorilerinde birincilik ödülü aldı.

"Yılın Barındırma Yönetim Hizmeti" kategorisindeki ödülü TÜRKSAT adına e-Devlet Genel Müdür Yardımcısı Orhan Koca'ya, "Yılın Danışmanlık Hizmeti" kategorisindeki ödülü ise Bilişim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Savaş'a takdim edildi.

Geniş kapsamlı altyapı hizmetleri, güvenli veri merkezleri, kamuya özel dijital çözümleriyle yerli ve milli teknolojilere dayalı danışmanlık hizmetleriyle öne çıkan TÜRKSAT, aldığı bu iki ödülle bilişim sektöründeki üst düzey teknik kapasitesini ve hizmet kalitesini tescillemiş oldu.