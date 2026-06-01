Türkiye, yenilenebilir enerjideki deneyimini paylaşmaya hazır

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanındaki kurumsal uzmanlık, deneyim, ihale modelleri ve sanayi altyapısını komşu ülkelerle paylaşmaya hazır olduğunu belirtti. Bakü'deki 31. Enerji Forumu'nda konuşan Bayraktar, Türkiye'nin kurulu gücünün yüzde 60'ından fazlasının yenilenebilir kaynaklardan oluştuğunu ve enerji dönüşümünde aktif rol üstlendiğini vurguladı.

Bakan Bayraktar, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 31. Bakü Enerji Forumu kapsamında Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) tarafından düzenlenen "Orta Asya'da Yenilenebilir Enerji Odaklı Enerji Dönüşümünün Teşvik Edilmesi" başlıklı panelde konuştu.

Orta Asya'nın tarihi bir kavşakta bulunduğunu ifade eden Bayraktar, bölgenin sahip olduğu yüksek yenilenebilir enerji potansiyelinin, enerji dönüşümü hedeflerine ulaşılması açısından büyük önem taşıdığının altını çizdi.

Enerji dönüşümünde finansmanın kritik rol oynadığına işaret eden Bayraktar, yatırımların harekete geçirilmesi için enerji altyapısının güçlendirilmesi ve öngörülebilir düzenleyici çerçevenin oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Bayraktar, "Türkiye, bu dönüşümün sadece bir gözlemcisi değildir. Biz, aktif olarak yeni bir enerji mimarisi inşa ediyoruz." dedi.

Türkiye'nin enerji dönüşüm sürecinde aktif rol üstlendiğini belirten Bayraktar, "Mart ayı itibarıyla toplam kurulu gücümüz 125 gigavatı aşmıştır ve bunun yüzde 60'tan fazlası yenilenebilir kaynaklardan oluşmaktadır." bilgisini paylaştı.

Rüzgar ve güneş enerjisindeki gelişimin cesur politikaların somut sonucu olduğuna dikkati çeken Bayraktar, Türkiye'nin güneş enerjisi ekipmanlarında yüzde 75, rüzgar enerjisi ekipmanlarında da yüzde 70'in üzerinde yerlilik oranına ulaştığını dile getirdi.

Bayraktar, "Bu kurumsal uzmanlığımızı, deneyimimizi, ihale modellerimizi ve sanayi altyapımızı komşu ülkelerimizle paylaşmaya tamamen hazırız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov
