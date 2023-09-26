Türkiye Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Sektör Çalıştayı Antalya'da Başladı

Türkiye Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Sektörü Yönetim Kurulunca sektöre ilişkin düzenlenen çalıştay, Antalya'da başladı.

Şehir merkezindeki bir otelde gerçekleştirilen Yaş Meyve Sebze Sektör Çalıştayı'nda, sektörün sorunları ve ihracat rakamları değerlendirildi.

Kurul Başkanı Ali Kavak, AA muhabirine, her ay rutin olarak gerçekleştirdikleri çalıştayı, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu'nun daveti üzerine tarımda önemli bir potansiyele sahip Antalya'da gerçekleştirdiklerini söyledi.

Antalya'dan ciddi oranda yaş meyve ve sebze ihracatı yapıldığını dile getiren Kavak, "Antalya bizim için çok önemli bir ihracat ve üretim merkezi. Bölgede ciddi oranda üretim yapılmakta ve buradan çıkan ürünler hem ülke geneline hem de yurt dışına servis edilmekte." dedi.

Birlik olarak kaliteli ürün yetiştirilmesi ve ihracatının yapılması konusunda üreticilerle daima işbirliği içinde olduklarını aktaran Kavak, sektör ile ilgili tespit ettikleri sorunları birlikte değerlendirerek çözüme kavuşturduklarını kaydetti.

İthalatı olmayan bir sektör olduklarını vurgulayan Kavak, istihdama da çok ciddi katkı sağladıklarını bildirdi.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Çavuşoğlu da Antalya'nın yaş meyve ve sebzede hem üretimde hem de ihracatta söz sahibi kent olduğunu belirtti.

Sektördeki ihracatı artırmak amacıyla sektör temsilcileriyle her ay bir araya geldiklerini aktaran Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Toplantılarda bugüne kadar neler yaptık, bundan sonra neler yapacağız, neler yapmalıyız, projelerimiz neler, bunları masaya yatırıyoruz. Devletin ihracatçı birliklerine belli destekleri var, bunları değerlendiriyoruz. Yurt dışında reklam ve tanıtım çalışmaları yapacağız, bunların içeriklerini konuşuyoruz."

Sektörde 2028 yılı için 400 milyar dolarlık bir ihracat rakamı hedefi bulunduğuna işaret eden Çavuşoğlu, buna ilişkin de yol haritası belirlediklerini kaydetti.

Uludağ Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Senih Yazgan, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Tayfun Kılıç ile sektör temsilcilerinin katıldığı çalıştay, yarın sona erecek.