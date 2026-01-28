Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi Ishanguliyev ATO'yu ziyaret etti

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ve Türkmenistan arasındaki ticaret hacmini kısa sürede 5 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini bildirerek, "ATO olarak üyelerimizin Türkmenistan ile ticaretini artırmak, yatırım ortamını geliştirmek ve ortak projelerin önünü açmak için kamu ve özel sektörle koordineli şekilde çalışmaya hazırız." ifadesini kullandı.

Odadan yapılan açıklamaya göre Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi Mekan Ishanguliyev, Baran'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin geliştirilmesine yönelik konular ele alındı.

Baran, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile Türkmenistan arasındaki ilişkilerin diplomatik bağların ötesinde bir anlam taşıdığını, iki ülkenin ortak tarih, dil ve kültür temelinde güçlü kardeşlik ilişkisine sahip olduğunu belirtti.

Orta Asya'nın, küresel ticaret, enerji, lojistik ve üretim açısından önemli merkezlerden biri haline geldiğini bildiren Baran, Türkiye'nin de Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'ya açılan konumuyla bu büyük coğrafyanın doğal tamamlayıcısı olduğunu ifade etti.

Baran, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin ivme kazandığına işaret ederek, "2024'te yaklaşık 1,1 milyar doları ihracatımız olmak üzere toplam 2,2 milyar dolar düzeyinde ticaret hacmimiz mevcut. Bu rakamı kısa sürede iki katına, yani 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Ülkelerimiz arasındaki ekonomik bağın daha da güçlenmesi, ticaretin çeşitlenmesi ve özel sektörlerimiz arasındaki temasın artması için artık bekleyecek bir şey yok." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin, önemli yatırım ortağı haline gelen Türkmenistan ile özellikle enerji, inşaat, tarım ve tekstil sektörlerinde işbirliklerinin güçlendiğine dikkati çeken Baran, şu ifadeleri kullandı:

"Türk özel sektörünün dünyada en fazla proje üstlendiği ülkelerin başında gelen Türkmenistan'da, Türk müteahhitlik firmaları bugüne kadar değeri 50 milyar doları bulan 1000'i aşkın projeyi başarıyla tamamladı. Önemli gaz ve petrol rezervleri bulunan Türkmenistan ile ülkemiz arasında enerji sektöründe işbirlikleri de devam ediyor. ATO olarak üyelerimizin Türkmenistan ile ticaretini artırmak, yatırım ortamını geliştirmek ve ortak projelerin önünü açmak için kamu ve özel sektörle koordineli şekilde çalışmaya hazırız."

Büyükelçi Ishanguliyev de Türkmen gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınmasının, bu kıtanın enerji güvenliğine katkı sağlayacağını belirterek, enerji alanında kurulacak güçlü işbirliklerinin iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri de ileri noktaya taşıyacağını kaydetti.