Haberler

Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi Ishanguliyev ATO'yu ziyaret etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ile Türkmenistan arasındaki ticaret hacmini kısa süre içinde 5 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı. İki ülke arasındaki ekonomik işbirliği ve projelerin artırılmasına yönelik adımlar atılacağı belirtildi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ve Türkmenistan arasındaki ticaret hacmini kısa sürede 5 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini bildirerek, "ATO olarak üyelerimizin Türkmenistan ile ticaretini artırmak, yatırım ortamını geliştirmek ve ortak projelerin önünü açmak için kamu ve özel sektörle koordineli şekilde çalışmaya hazırız." ifadesini kullandı.

Odadan yapılan açıklamaya göre Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi Mekan Ishanguliyev, Baran'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin geliştirilmesine yönelik konular ele alındı.

Baran, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile Türkmenistan arasındaki ilişkilerin diplomatik bağların ötesinde bir anlam taşıdığını, iki ülkenin ortak tarih, dil ve kültür temelinde güçlü kardeşlik ilişkisine sahip olduğunu belirtti.

Orta Asya'nın, küresel ticaret, enerji, lojistik ve üretim açısından önemli merkezlerden biri haline geldiğini bildiren Baran, Türkiye'nin de Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'ya açılan konumuyla bu büyük coğrafyanın doğal tamamlayıcısı olduğunu ifade etti.

Baran, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin ivme kazandığına işaret ederek, "2024'te yaklaşık 1,1 milyar doları ihracatımız olmak üzere toplam 2,2 milyar dolar düzeyinde ticaret hacmimiz mevcut. Bu rakamı kısa sürede iki katına, yani 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Ülkelerimiz arasındaki ekonomik bağın daha da güçlenmesi, ticaretin çeşitlenmesi ve özel sektörlerimiz arasındaki temasın artması için artık bekleyecek bir şey yok." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin, önemli yatırım ortağı haline gelen Türkmenistan ile özellikle enerji, inşaat, tarım ve tekstil sektörlerinde işbirliklerinin güçlendiğine dikkati çeken Baran, şu ifadeleri kullandı:

"Türk özel sektörünün dünyada en fazla proje üstlendiği ülkelerin başında gelen Türkmenistan'da, Türk müteahhitlik firmaları bugüne kadar değeri 50 milyar doları bulan 1000'i aşkın projeyi başarıyla tamamladı. Önemli gaz ve petrol rezervleri bulunan Türkmenistan ile ülkemiz arasında enerji sektöründe işbirlikleri de devam ediyor. ATO olarak üyelerimizin Türkmenistan ile ticaretini artırmak, yatırım ortamını geliştirmek ve ortak projelerin önünü açmak için kamu ve özel sektörle koordineli şekilde çalışmaya hazırız."

Büyükelçi Ishanguliyev de Türkmen gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınmasının, bu kıtanın enerji güvenliğine katkı sağlayacağını belirterek, enerji alanında kurulacak güçlü işbirliklerinin iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri de ileri noktaya taşıyacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Mert Davut - Ekonomi
14 suçlu 5 ülkede yakalandı! Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var

Tuhaf bir isimle hayatımıza giren çetenin lideri yakalandı
Uyuşturucu partilerinin barmeni itirafçı oldu! 20 ünlünün ismini savcılığa verdi

Seks partilerinin barmeni itirafçı oldu! 20 ünlünün ismini verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2026'da akılalmaz olay! 16 yaşındaki Muhammet 'töre' kurbanı oldu

16 yaşındaki Muhammet "töre" kurbanı oldu
Türkiye ve Suriye masada! Osmanlı'nın son büyük projesi hayata geçiyor

Masa kuruldu! Osmanlı'nın son büyük projesi hayata geçiyor
Fener'in yıldızı Galatasaray'ın paylaşımını beğendi, ortalık karıştı

Galatasaray'ın paylaşımını beğendi, ortalık karıştı
'6 katlıyı yiyemeyen 8 katlıyı yiyemez' kuralı getiren hamburgerciye inceleme başlatıldı

Tuhaf kuralları ile gündeme gelen hamburgerci için harekete geçildi
2026'da akılalmaz olay! 16 yaşındaki Muhammet 'töre' kurbanı oldu

16 yaşındaki Muhammet "töre" kurbanı oldu
OnlyFans yıldızı Sophie Rain'in geliri 100 milyon doları aştı

Benim diyen sanayici onun kadar para kazanmıyor
DEM Parti'nin saç örme akımına katılan hemşire görevinden uzaklaştırıldı

DEM Parti'nin saç örme akımına katılan hemşireye bir darbe daha