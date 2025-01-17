Türkiye ve Moğolistan Arasında Ticari İşbirliği İçin Mutabakat Zaptı İmzalandı

Türkiye ile Moğolistan arasında mutabakat zaptı imzalandı

İSTANBUL - Türkiye ile Moğolistan arasındaki ticari işbirliğini geliştirmeye yönelik mutabakat zaptı imzalandı.

Türkiye ile Moğolistan arasında ticari işbirliğini geliştirmek amacıyla mutabakat zaptı imzalandı. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Genel Merkezi'nde imzalanan anlaşma ile iki ülke arasındaki mevcut işbirliğini farklı sektörlere yayarak geliştirmek amaçlanıyor. Moğolistan Ulusal Ticaret ve Sanayi Odası ile DEİK arasındaki mutabakat zaptının yenilendiği toplantıda e-ticaret ve deri sektöründe firmalar arasında iki mutabakat zaptı imzalandı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu Türkiye ile Moğolistan arasındaki iş birliği yapılabilecek alanlar ile ilgili bilgi verdi. Tuzcu, "Moğolistan son dönemde kişi başı milli gelirde ciddi bir mesafe kaydetti. Kişi başı gelirlerini 10 bin dolar üzerine çıkarma hedefleri var. Dış ticarette de sahip oldukları bakır, kömür, demir, altın, uranyum gibi madenleri sanayide işlenmiş ürünlere dönüştürme konusunda ciddi bir perspektifleri var. Moğolistan tarafının projeleri var, yeni bir dönemin planlamalarını yapıyorlar. Bu noktada Türk firmalarının varlığını çok önemsiyorlar. Son dönemde Moğolistan'da maden dışı ürünlerde ticareti geliştirmiş olsak da Moğolistan'ın tarımsal ekonomisinin gelişmesinde iş insanlarımızın, firmalarımızın katkısının olabileceğini düşünüyoruz. Yine bu kadar madenleri zengin bir ülkenin ülkemiz için, üretim sanayisi için tamamlayıcı niteliği olduğunu görüyoruz, birlikte çalışarak değer oluşturmalıyız. Karakurum şehrinde projeleri müteahhitlerimiz takip ediyor. Moğolistan'a uçuş sıklığını ve kargo kapasitesini artırarak havayolu ile mesafeleri kısaltma kararlılığındayız. Dizi, film projelerinde Moğolistan'da ciddi bir etki alanımız olduğunu görüyoruz, bu alanda da işbirliğini artırmalıyız" ifadelerini kullandı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak ise "Moğolistan ile 140 milyon dolara yakın bir ticaret hacmimiz var ve bunu artıracak potansiyelimiz olduğunu düşünüyorum. Moğolistan'daki müteahhitlerimiz 400 milyon doları aşkın proje üstlenmişler. Ticaretimizin artması kadar, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin farklı sektörlere yayılması, ticaretten yatırımlara ve ikili iş birliklerine kadar çeşitlenerek devam etmesi çok önemli. Dost ve köklü bağları bulunan iş dünyası temsilcileri olarak, ticaret ve yatırım ilişkilerimizi daha da güçlendirmek için sabır ve azimle hedeflerimize ulaşmak için daha fazla çalışacağımıza inanıyorum" dedi.