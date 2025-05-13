Türkiye ve Mısır Arasında Enerji İş Birliği Anlaşmaları İmzalandı

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Karim Badawi'nin imzaladığı sözleşme ile BOTAŞ'a ait 'Yüzer LNG depolama ve gazlaştırma gemisi' (FSRU) ilk kez yurt dışına çıkarak, yaz aylarında Mısır'da görev yapacak.

Bakan Bayraktar, Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Karim Badawi ile Ankara'da bir araya geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda gerçekleşen görüşmenin ardından iki ülke arasında enerji ve madencilik alanlarında iki anlaşma imzalandı. Bakanlar Bayraktar ve Badawi, ilk olarak 'Hidrokarbonlar ve Madencilik Alanlarında Mutabakat Zaptı'nı imzaladı. Mutabakat zaptına göre; deniz ve kara sahalarında hidrokarbon arama, geliştirme ve üretim faaliyetlerinde fırsatlar değerlendirilecek. Madencilik sektöründeki yatırımlar karşılıklı olarak teşvik edilecek ve bu alanlarda teknik iş birliği güçlendirilecek.

Türkiye ile Mısır arasındaki ikinci anlaşma, bakanların himayesinde BOTAŞ ile Mısır'ın kamu enerji şirketi EGAS arasında imzalandı. İmza altına alınan 'FSRU Zaman Çarteri Sözleşmesi' ile Türkiye'ye ait bir FSRU'nun yurt dışında görev yapacağı uluslararası bir iş birliği modeli devreye alındı.

Bakan Bayraktar, bu modelin Türkiye adına bir ilk olduğunu vurgulayarak "Milli şirketimiz BOTAŞ ile Mısır'ın kamu enerji şirketi EGAS arasında imzalanan sözleşme ile BOTAŞ envanterindeki bir FSRU ilk kez yurt dışında dönemsel görev yapacak. Böylece hem ülkemizin hem de Mısır'ın doğal gaz arz güvenliğine katkı sağlayacak esnek ve verimli bir kullanım modeli devreye alınmış olacak" diye konuştu.

Anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Bayraktar, mutabakat zaptı ile ilgili de "Petrol, doğal gaz, jeotermal, hidrojen ve kritik mineraller gibi stratejik alanlarda ortak projeler yürütecek, teknik bilgi ve uzmanlık paylaşımını arttıracağız" dedi. Bayraktar, bu adımların Türkiye-Mısır enerji ilişkilerinde yeni bir sayfa açacağına inandığını kaydetti.

İmza törenin ardından Bakan Bayraktar, Anadolu adındaki kırmızı renkli Togg T10X'in direksiyonuna geçip, konuğu Badawi ile birlikte kısa bir Ankara turu attı.