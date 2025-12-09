Haberler

Türkiye ve Macaristan'ın savunmadaki bağları güçlendi


Türkiye ve Macaristan, savunma sanayisi işbirliğini güçlendirmek amacıyla kapsamlı bir anlaşma imzaladı. 4iG SDT, Nurol Makina ile yapılan anlaşmalarla Gidran 4x4 araçlarının Macaristan'daki münhasır distribütörü olacak. Ayrıca, ASELSAN ile uzaktan kumandalı silah sistemleri geliştirmek üzere ortak girişim kurulması planlanıyor.

Türkiye ve Macaristan'ın önde gelen savunma sanayisi şirketleri, yaptıkları anlaşmalarla bu alandaki ilişkilere yeni halkalar ekledi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Türkiye ziyareti kapsamında iki ülke arasında kapsamlı savunma sanayi çerçeve anlaşması imzalandı. Buna paralel olarak 4iG Uzay ve Savunma Teknolojileri (4iG SDT) ile ASELSAN ve Nurol Makina arasında iki anlaşma yapıldı.

Anlaşmaya göre, 4iG SDT, 2030 yılına kadar Macaristan pazarında Gidran 4x4 araçlarının satışı konusunda "münhasır distribütörlük" hakkını elde edecek.

Gidran 4x4, Nurol Makina tarafından üretilen Ejder Yalçın araç ailesinin Macaristan'daki versiyonunu oluşturuyor.

4iG SDT, böylece bu zırhlı araçları Macaristan pazarındaki tüm potansiyel kullanıcılara resmi olarak satma ve tedarik etme yetkisine sahip tek şirket olacak.

Anlaşma, Gidran araçlarının tedariki, geliştirilmesi ve üretimini kapsayan, Macar-Türk savunma sanayi işbirliğinin de temel taşlarından biri olan çerçeve anlaşmaların bir parçasını oluşturuyor. Araçların montajı ve belirli alt sistemlerinin üretimi, Macar şirket Raba'nın da katılımıyla Gyor şehrinde yapılacak.

4iG SDT ile Nurol Makina arasındaki anlaşma ile Raba ve Nurol Makina arasındaki mevcut endüstriyel ve üretim işbirliği tamamlanmış oldu. Raba'nın çoğunluk hisseleri 4iG SDT tarafından satın alma sürecinde bulunuyor. Son anlaşma doğrultusunda Gidran programının üretimden satışa ve bakıma kadar tüm süreçleri tek bir şirket grubu bünyesinde yürütülebilecek.

Macaristan'da üretim için geri sayım

Bugüne kadar Macaristan Ordusundan ve Savunma Bakanlığına bağlı firmalardan uzmanların katılımıyla tasarımı özelleştirilen ve Nurol Makina tarafından Türkiye'de üretilen 100'den fazla Gidran aracı kullanıma sunuldu.

Şirket, Macaristan'da yerel katkıyla yapılacak üretime yönelik olarak Nurol Makina Hungary şirketini kurdu, sonrasında da Raba Otomotiv ile bir ortak girişim hayata geçirildi.

Macaristan üretiminin tedarik zincirinin oluşturulması için firmalarla yoğun bir görüşme trafiği yürütülüyor. Gelecek yıl yerel üretim çalışmalarına başlanması hedefleniyor. Macaristan'da Nurol Makina ve Raba ortaklığı ile 400'ün üzerinde araç üretilmesi planlanıyor. Böylece ülkedeki Gidran 4x4 sayısı 5'e katlanacak.

Savunmada yeni ortaklığa yönelik adım

4iG SDT ile ASELSAN arasında da Macaristan'da gelecekte uzaktan kumandalı silah sistemleri, İHA karşıtı teknolojiler ve hava savunma çözümleri geliştirip üretmeye yönelik ortak girişim kurulması hazırlıklarına yönelik anlaşma yapıldı.

Bu anlaşmalar doğrultusunda, uzun vadeli Macar-Türk ekonomik ve savunma sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi, Macaristan'da NATO uyumlu teknolojilerin geliştirilmesi ve üretilmesinin desteklenmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA / Göksel Yıldırım - Ekonomi


