Haberler

Bakan Bayraktar, Kanadalı AtkinsRealis şirketi ile nükleer enerji işbirliğini görüştü Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kanada merkezli AtkinsRealis şirketiyle nükleer enerji projeleri ve CANDU teknolojisinin Türkiye'de uygulanabilirliği üzerine işbirliği görüşmeleri gerçekleştirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kanada merkezli nükleer enerji şirketi AtkinsRealis'in üst düzey yöneticileriyle nükleer enerji programı kapsamında hayata geçirilmesi planlanan projelere ilişkin işbirliğini görüştüklerini bildirdi.

Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, AtkinsRealis şirketinin yetkilileriyle bakanlıkta bir araya gelerek, Kanada'da geliştirilen nükleer reaktör tasarımı olan CANDU teknolojisinin Türkiye'de uygulanabilirliğine yönelik yürütülen çalışmaları ele aldıklarını kaydetti.

AtkinsRealis ile mart başında Toronto'da nükleer enerji santrallerinin geliştirilmesine yönelik mutabakat zaptı imzalandığını aktaran Bayraktar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Nükleer enerji programımız kapsamında hayata geçirmeyi planladığımız projelere ilişkin teknik işbirliği başlıklarını ve CANDU teknolojisinin ülkemizde uygulanabilirliğine yönelik yürütülen çalışmaları ele aldık. Büyük ölçekli santrallerden küçük modüler reaktörlere uzanan teknoloji çeşitliliğiyle enerji sepetimizi güçlendirmeyi ve uzun vadeli arz güvenliğimizi sağlam temeller üzerine inşa etmeyi hedefliyoruz. Söz konusu işbirliğini önümüzdeki dönemde daha ileri başlıklarda ele almak üzere teknik diyaloğumuzu sürdüreceğiz."

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

