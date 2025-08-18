Türkiye ve Fildişi Sahili Ulaştırma Bakanlarından İşbirliği Görüşmesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Fildişi Sahili Ulaştırma Bakanı Amadou Kone ile iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmek için görüşme gerçekleştirdi. Yeni ortak projeler ve teknolojik işbirlikleri gündeme alındı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Fildişi Sahili Ulaştırma Bakanı Amadou Kone ile iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmek için görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Fildişi Sahili Ulaştırma Bakanı Amadou Kone ve beraberindeki heyeti Bakanlıkta ağırladıklarını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Ulaştırma ve altyapı alanında iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmek, tecrübelerimizi paylaşmak ve yeni ortak projelere kapı aralamak adına görüşme gerçekleştirdik. Değerli mevkidaşım ile ulaştırma sektöründe bilgi, teknoloji ve proje geliştirme alanlarında işbirliği imkanlarını ele aldık. Bu görüşme, Türkiye-Fildişi Sahili dostluğunu daha da güçlendirecek yeni adımların başlangıcı olacaktır. Dostluk ve işbirliğimizi geleceğe taşıyacak ortak çalışmalar için hazırız."

Kaynak: AA / Mertkan Oruç - Ekonomi
