Türkiye ve Çin'in Enerji İş Birliği Fırsatları Gündemde

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çin ile enerjide geliştirilebilecek yeni iş birliği projelerine dair, "Nükleer enerji, yenilenebilir enerji, enerji iletimi ve madenler konusunda iş birliği yapabiliriz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çin devlet televizyonuna bağlı faaliyet gösteren bir televizyon kanalına mülakat verdi. Mülakatta iki ülkenin enerji ve ekonomi alanındaki ilişkilerine dair soruları cevaplayan Bakan Bayraktar, Türkiye ile Çin arasındaki iş birliği fırsatlarının geçtiğimiz haftalarda düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesi vesilesiyle düzenlenen toplantılarda gündeme geldiğini hatırlattı. Çin'de Ulusal Enerji İdaresi Başkanı Wang Hongzhi ve Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Başkanı Zheng Shanjie'in yanı sıra şirketlerle bir araya geldiğini hatırlatan Bayraktar, "Enerjide çok iş birliği yapabileceğimiz alan var" dedi.

"Konuştuğumuz somut projelerden bir tanesi Yani, 'Deniz Üstü Rüzgar' projesi"

Çin ile somut projelerin gündeme geldiğine dikkat çeken Bakan Bayraktar, enerji alanında çok büyük ölçekli proje üretme kabiliyetine sahip olduklarını belirterek, "Konuştuğumuz somut projelerden bir tanesi, Offshore Rüzgar Projesi. Yani 'Deniz Üstü Rüzgar' dediğimiz proje. Türkiye'de bir ilk olacak ve belki biz bunu inşallah Çinli şirketlerle yapacağız" dedi.

"2035 için yaklaşık 30 milyar dolarlık bir program açıkladık ve buna çok ciddi ilgi var"

Elektriği özellikle Avrupa'ya taşıma noktasında yeni enerji nakil hatları inşa etmeyi planladıklarını ifade eden Bayraktar, "2035 için yaklaşık 30 milyar dolarlık bir program açıkladık ve buna çok ciddi ilgi var. Çin'in Kuşak ve Yol inisiyatifi'yle de gayet uyumlu" değerlendirmesinde bulundu.

"Firmalar Türkiye'de üretim düşünüyor"

Enerjinin depolanması ve batarya konularında Türkiye'de önemli fırsatlar olduğuna dikkat çeken Bayraktar, "Çinli firmalar, Türkiye'de üretimi düşünüyorlar" dedi.

Nükleer enerjinin en önemli iş birliği alanlarından biri olabileceğini ifade eden Bayraktar, "Bu konuda da uzun yıllara dayanan bir müzakere sürecimiz devam ediyor. Ziyaret kapsamında özellikle Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Başkanı Zheng Shanjie'ye ifade ettim; özellikle Trakya'da kurmayı düşündüğümüz nükleer santral projesini dünya çapında bir karbonsuz enerji ve data merkezine döndürme gibi bir önerimiz oldu. Yani içerisinde yenilenebilir enerjinin; güneşin, rüzgarın, depolamanın, data merkezinin ve nükleer santralinin olduğu devasa bir enerji ve data parkından bahsediyoruz. Bu oldukça ilgi çekti. Bunun iki ülkenin ortak menfaatine de uygun bir proje olduğunu düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

"Nükleer enerji ve madenler konusunda iş birliği yapabiliriz"

İki ülke arasındaki iş birliği imkanlarına da değinen Bayraktar, "Nükleer enerji, yenilenebilir enerji, enerji iletimi ve madenler konusunda iş birliği yapabiliriz. Nadir toprak elementlerinde Türkiye'nin bulduğu rezervlerin ekonomiye kazandırılmasıyla alakalı projeleri görüşüyoruz. Petrol ve doğalgaz alanında da iş birliğimiz devam ediyor" dedi.

Bakan Bayraktar, Türkiye ile Çin'in farklı coğrafyalarda iş birliği yapabileceğini de söyledi. Bayraktar, "Bu Afrika, Orta Doğu, Orta Asya, Balkanlar olabilir. Buralarda da iş birliğine açığız. Buralarda önemli fırsatlar olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

"Fırsatları içerisinde barındıran bir ülkeyiz"

Türkiye'nin çok önemli bir pazar ve büyüyen bir ekonomi olduğunu ifade eden Bayraktar, şunları kaydetti:

"Türkiye'yi adeta ikinci bir üretim üssüne döndürüp, özellikle ticaret savaşlarının, yaptırımların veya birtakım engellemelerin olduğu bir dünyada Türkiye'nin lojistik avantajlarını da kullanarak Türkiye üzerinden çok rahatlıkla farklı coğrafyalara geçmek mümkün olabilir. Böyle fırsatları içerisinde barındıran bir ülkeyiz. Bu anlamda iş birliğimizi daha kalıcı ve uzun soluklu hale getirecek şekilde yenilenebilir projeleri, diğer projeleri değerlendiriyoruz. Yani, 'güneş panellerini gelin Türkiye'de imal edin', 'Rüzgar türbinlerini burada imal edin' diyoruz. Buna Türkiye olarak altyapımız hazır." - ANKARA