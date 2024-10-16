Türkiye ve Çin Arasında Madencilik Alanında İş Birliği Mutabakatı İmzalandı

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Çinli mevkidaşı Wang Guanghua tarafından 'Doğal Kaynaklar ve Madencı·lı·k Alanlarında I·ş Bı·rlı·ğı·ne I·lı·şkı·n Mutabakat Zaptı' imzalandı. Bakan Bayraktar, "Kritik mineraller konusunda Türkiye'de birlikte çalışmayı hedefliyoruz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Çinli mevkidaşı Wang Guanghua tarafından 'Doğal Kaynaklar ve Madencı·lı·k Alanlarında I·ş Bı·rlı·ğı·ne I·lı·şkı·n Mutabakat Zaptı' imzalandı. Anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Bayraktar, "Madenciliğin her alanında iş birliğimizi ilerletmeyi, özellikle kritik mineraller konusunda Türkiye'de birlikte çalışmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

TALEP 4 KAT ARTACAK

Bakan Bayraktar Çin'in Tianjin kentinde düzenlenen Uluslararası Madencilik Konferansı'na katıldı. Konferansın bakanlar forumunda bir konuşma yapan Bayraktar, "Kritik minerallerin hem ulusal güvenlik hem de ekonomik büyüme için gerekli olduğuna işaret ederek Uluslararası Enerji Ajansı'na göre, Paris Anlaşması'nın hedeflerine ulaşmak için 2040 yılına kadar temiz enerji teknolojileri için gerekli kritik minerallere olan talep 4 kat artacak" dedi.

'İŞ BİRLİĞİNE HAZIRIZ'

Bayraktar, Türkiye'nin 2020 yılında Nadir Toprak Elementleri Enstitüsü'nü kurduğunu ifade ederek "2022 yılında, Eskişehir'de dünyanın ikinci büyük Nadir Toprak Elementi Rezervi'ni keşfettik ve yıllık 570 bin ton nadir elementi saflaştıracak bir sanayi tesisi kurmayı hedefliyoruz. Afrika, Batı ve Orta Asya bölgelerindeki tüm ülkelerle iş birliği yapmaya hazırız" diye konuştu.

İMZALAR ATILDI

Bakan Bayraktar, konferansın ardından Çin Doğal Kaynaklar Bakanı Wang Guanghua ile görüştü. Görüşmenin ardından iki bakan, 'Doğal Kaynaklar ve Madencı·lı·k Alanlarında I·ş Bı·rlı·ğı·ne I·lı·şkı·n Mutabakat Zaptı'nı imzaladı.

'SOMUT PROJELERE DÖNÜŞSÜN'

Anlaşmaya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Bayraktar, "Küresel madencilik sektörünün kritik bir dönemden geçtiği günümüzde Çin ve Türkiye arasında madencilik alanında geliştirilecek ortak projeler büyük bir potansiyele sahip. İmzaladığımız anlaşma ile madenciliğin her alanında iş birliğimizi ilerletmeyi, özellikle kritik mineraller konusunda Türkiye'de birlikte çalışmayı hedefliyoruz. Anlaşmanın iki ülke için de hayırlı olmasını ve en kısa sürede somut projelere dönüşmesini temenni ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

5 AYDA İKİNCİ İMZA

Bakan Bayraktar, mayıs ayında da Çin'e bir ziyaret gerçekleştirmiş, Çin Ulusal Enerji İdaresi Başkanı Zhang Jianhua ile bir araya gelerek 'Enerji Dönüşümü Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nı imzalamıştı. Bayraktar, 5 ay önceki ziyarette de Doğal Kaynaklar Bakanı Guanghuaile görüşmüştü.