Bakan Bayraktar, Bulgaristan Enerji Bakanı Petrova ile enerji alanında işbirliğini görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bulgaristan Enerji Bakanı Iva Petrova ile doğal gaz ve elektrik alanında işbirliğini görüştü.

Bayraktar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Petrova ile İstanbul'da görüştüklerini bildirdi.

Görüşmede Türkiye ve Bulgaristan arasındaki doğal gaz ticareti, elektrik ve doğal gaz enterkonneksiyonlarının daha da güçlendirilmesi ile Karadeniz bölgesindeki potansiyel işbirliği imkanlarını ele aldıklarını belirten Bayraktar, "Sadece ülkelerimiz için değil, Güneydoğu Avrupa'nın da arz güvenliğine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu stratejik enerji ortaklığını derinleştirerek köklü bağlarımızı çok daha ileri bir noktaya taşımayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.