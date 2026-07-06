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BOTAŞ ile Bulgargaz arasında doğal gaz alanında protokol imzalandı

BOTAŞ ile Bulgargaz arasında doğal gaz alanında protokol imzalandı
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Bulgaristan Enerji Bakanı Iva Petrova'nın katılımıyla BOTAŞ ve Bulgargaz arasında doğal gaz alanında iş birliğini geliştirmeye yönelik protokol imzalandı. Protokol, iki ülke arasındaki doğal gaz iletim kapasitelerinin artırılmasını ve mevcut anlaşma şartlarının güncellenmesini hedefliyor.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Bulgaristan Enerji Bakanı Iva Petrova'nın katılımıyla BOTAŞ ile Bulgargaz arasında doğal gaz alanındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik protokol imzalandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar'ın sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bulgaristan Enerji Bakanı Sayın Iva Petrova ve beraberindeki heyet ile Bakanlığımızda bir araya gelerek doğal gaz ticareti başta olmak üzere enerji alanında ülkelerimiz arasındaki iş birliğini daha da ileri taşıyacak konuları ele aldık. Ardından Bulgaristan Başbakanı Sayın Rumen Radev ile değerli mevkidaşım Sayın Petrova'nın katılımıyla milli şirketimiz BOTAŞ ile Bulgargaz arasında doğal gaz alanındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik protokolün imza altına alınmasına eşlik ettik. Bu protokolle iki şirket arasındaki mevcut anlaşmanın şartlarının güncellenmesine ilişkin müzakere sürecinin devamı konusunda mutabakata varılırken, iki ülke arasındaki doğal gaz iletim kapasitelerinin geliştirilmesi ve daha etkin kullanılması yönündeki ortak irademizi de teyit etmiş olduk. İmzalanan protokolün, hem ülkelerimizin hem de bölgemizin enerji istikrarına önemli katkılar sunacağına inanıyor, her iki ülke için de hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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