Türkiye ve Azerbaycan'dan Yapay Zeka İşbirliği Protokolü

Yapay Zeka Politikaları Derneği (AlPA) ve Azerbaycan Dördüncü Sanayi Devrimi Analiz ve Koordinasyon Merkezi (4SIM) arasında, yapay zeka ekosistemini güçlendirmeye yönelik işbirliği protokolü imzalandı.

Dernekten yapılan açıklamada, Türkiye'nin yapay zeka alanındaki ilk resmi sivil toplum kuruluşu AlPA ile Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren 4SIM'in, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki yapay zeka ekosistemini güçlendirmek amacıyla bir işbirliğine gittiği aktarıldı.

Açıklamada, "Türkiye-Azerbaycan Yapay Zeka Ekosistemini Güçlendirecek İşbirliği Protokolü"nün, AlPA Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu ve 4SIM Başkanı Fariz Cafarov tarafından, Bakü'de düzenlenen ve bölgenin yenilikçi girişimcilerini bir araya getiren "INMerge Innovation Summit" kapsamında imzalandığı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Küçükşabanoğlu, AIPA olarak, Türkiye'nin yapay zeka potansiyelini tüm dünyaya göstermek için 5 yıl içerisinde 10'dan fazla yurt dışı seyahati gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Yapay zekanın, ekonomi, enerji ve eğitim başta olmak üzere hayatın her alanını dönüştürdüğünü bildiren Küçükşabanoğlu, bu teknolojinin, tüm dünyanın ilgilenmesi gereken bir konu olduğunu belirtti.

Küçükşabanoğlu, dönüşüm çağının başladığı bu dönemde uluslararası işbirliklerinin önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kardeş ülke Azerbaycan'ın öncü dijital dönüşüm kurumu olan 4SIM ile işbirliği protokolü imzalamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu protokol, yapay zeka konusunda iki ülke arasında bilgi paylaşımıyla birlikte yapay zeka alanında ortak girişimler de çıkarmayı hedeflemektedir. Yapay zekanın 2030 yılına kadar oluşturacağı yaklaşık 15,7 trilyon dolarlık pastadan iki ülkenin de payını alarak güçlenmesini sağlamak için birlikte çalışacağız."