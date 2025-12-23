Ticaret Bakanı Bolat, Azerbaycan'la serbest ticaret anlaşması yapmak istediklerini bildirdi

Haberler

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bakü'de düzenlenen Türkiye-Azerbaycan Yatırım Forumu'nda Türkiye ile Azerbaycan arasında serbest ticaret anlaşması yapılması arzusunu dile getirdi. Bolat, mevcut ticaret ilişkilerinin geliştirilmesi için müzakereler yürütüldüğünü ve daha yüksek hedefler için çalıştıklarını ifade etti.

Bolat, Bakü'de düzenlenen 2. Türkiye-Azerbaycan Yatırım Forumu'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Forumda, özel sektör temsilcileri ile devlet yetkililerinin ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik müzakereler yürüttüğünü belirten Bolat, "Türkiye ile Azerbaycan arasında ekonomi ve ticarette çok daha yüksek hedeflere tüm gücümüzle koşuyoruz." dedi.

Bolat, Türkiye ile Azerbaycan arasında 2021'de yürürlüğe giren tercihli ticaret anlaşmasının olumlu yansımalarını gördüklerini ifade ederek, "Türkiye ile Azerbaycan arasında serbest ticaret anlaşması yapılmasını arzu ediyoruz. Bu konuda iki hükümetin teknik ekipleri görüşüyorlar. Analiz ve değerlendirme çalışmaları yapıyorlar. İnşallah zamanla bunu da başaracağız." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Ekonomi
