Türkiye ve Avusturya Arasında Ekonomik İş Birliği Fırsatları

Ankara Sanayi Odası'nda (ASO) düzenlenen ' Avusturya Ülke Günü' etkinliğinde Türkiye- Avusturya arasındaki ekonomik iş birliği masaya yatırıldı.

ASO, Advantage Austria Türkiye ve Georgia&Azerbaijan iş birliğinde Avusturya Federal Ekonomi ve Avusturya Çalışma Bakanlığı'na bağlı Austria Business Agency'nin (ABA) katılımıyla düzenlenen 'Yatırım ve İş Birliği Fırsatları' temalı Avusturya Ülke Günü etkinliği, ASO Zafer Çağlayan Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Yatırım, iş birliği imkanları ve yeni pazarlara açılma fırsatlarının ele alındığı programın açılışında konuşan ASO Yönetim Kurulu Üyesi Halit Erol, Türkiye ve Avusturya arasındaki ilişkilerin köklü bir geçmişe dayandığını belirterek, iki ülkenin ticaret ve yatırım alanlarında güçlü bir iş birliği potansiyeline sahip olduğunu vurguladı.

"Avusturya, Türkiye'de en çok yatırım yapan 6'ncı ülke"

Avusturya'nın Avrupa Birliği içinde ekonomik istikrarı, gelişmiş sanayi altyapısı ve Ar-Ge'ye verdiği önemle öne çıkan bir ülke olduğunu ifade eden Erol, "Avusturya, Türkiye'de en çok yatırım yapan 6'ncı ülkedir. 2024 yılı itibarıyla iki ülke arasındaki ticaret hacmi 3,9 milyar dolara ulaşmıştır. Bu veriler, karşılıklı ticaretin birbirini tamamlayan bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor" dedi.

Ankara-Avusturya ticaretinde yükselen grafik

Ankara sanayisinin teknoloji yoğun üretim gücüne dikkat çeken Erol, "Ankara ile Avusturya arasındaki dış ticaret hacmi 2020 yılında 161 milyon dolar iken, 2024 yılında 270 milyon dolara yükseldi. Bu tablo, iki ülke arasında teknoloji odaklı üretim süreçlerinde güçlenen bir değer zincirini ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

Erol ayrıca, Avusturya'nın sürdürülebilir üretim teknolojileri, enerji verimliliği ve çevreci sanayi uygulamaları konusundaki deneyiminin Türk sanayicileri için önemli bir fırsat sunduğunu dile getirdi.

"Sanayicilerimizin uluslararası pazarlara açılımını destekliyoruz"

Ankara Sanayi Odası olarak sanayicilerin uluslararası pazarlara açılımını desteklemeyi öncelikli hedeflerinden biri olarak gördüklerini belirten Erol, "Avusturya ile yürütülecek her türlü ekonomik ve teknolojik iş birliği bizim için büyük önem taşımaktadır. Bugünkü etkinlik sadece bir tanıtım günü değil, iki ülke sanayi ve iş çevreleri arasında somut iş birliklerine zemin hazırlayacak bir platformdur" şeklinde konuştu.

Erol, etkinliğin düzenlenmesine katkı sunan ve iş birliği yapan tüm paydaşlara teşekkür ederek, programın her iki ülke iş dünyası için yeni ortaklıkların başlangıcı olmasını diledi.

Programda 'Avusturya-Türkiye Ticari İlişkileri, Yatırımları, Öne Çıkan Sektörler' başlıklı bir sunum yapan Avusturya Ticaret Müsteşarı Gerhard Lackner, katılımcılara bilgi verdi.

Programa ASO Yönetim Kurulu Üyesi Halit Erol, Avusturya Ticaret Müsteşarı Gerhard Lackner, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hukuk Müşaviri Osman Akbaş, ASO Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ahmet Dinçer, ABA Danışmanı Dr. Alejandro Navarro de Chalupa, Advantage Austria Ankara Ofis Müdürü Manuela Kaltenegger Görgü, Advantage Austria Ankara İş Geliştirme Yöneticisi Hasan Şahin Çam, Akdeniz Chemson Kurumsal İletişim Yöneticisi Baran Ardağ ve çok sayıda ASO üyesi firma temsilcisi katıldı. - ANKARA