Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Kıraç, APSCO Konsey Başkanlığına seçildi

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Kıraç, APSCO Konsey Başkanlığına seçildi
Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Yusuf Kıraç, APSCO 19. Konsey Toplantısı'nda 2026–2027 dönemi Konsey Başkanı seçildi. Bu, APSCO tarihinde bir Türk temsilcinin başkanlık görevini üstlenmesi açısından tarihi bir başarı olarak değerlendiriliyor. Türkiye'nin uzay diplomasisi ve yönetişimindeki etkinliği artıyor.

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Yusuf Kıraç, Asya-Pasifik Uzay İş Birliği Örgütü'nün (APSCO) 19. Konsey Toplantısı'nda oybirliğiyle 2026–2027 dönemi Konsey Başkanı seçilirken, APSCO tarihinde ilk kez Türk temsilci konsey başkanlığına getirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'nin, uzay diplomasisi ve uluslararası uzay yönetişimi alanında tarihi bir başarıya daha imza attığı belirtildi.

TUA Başkanı Yusuf Kıraç'ın, APSCO 19. Konsey Toplantısı'nda oybirliğiyle 2026–2027 dönemi Konsey Başkanı seçildiği bildirilen açıklamada, "APSCO tarihinde ilk kez Türk temsilcinin konsey başkanlığına getirilmesi tarihi önem taşıyor. Bangkok'ta gerçekleştirilen toplantıda alınan karar, Türkiye'nin bölgesel ve küresel uzay yönetişiminde üstlendiği etkin rolün somut göstergesi olarak değerlendiriliyor. Türkiye, APSCO çatısı altında yürütülen teknik, diplomatik ve akademik çalışmalarda giderek artan bir şekilde söz sahibi konuma yükseliyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, APSCO'nun üye ülkeler arasında uzayın barışçıl kullanımını, kapasite geliştirmeyi, ortak uydu projelerini, eğitim programlarını ve teknik iş birliklerini teşvik eden çok taraflı uluslararası uzay kuruluşu olarak faaliyet gösterdiğine işaret edilerek, "TUA'nın aktif katılımı sayesinde Türkiye, son yıllarda bu platformda yürütülen ortak projelerde, insan kaynağı geliştirme programlarında ve veri paylaşım mekanizmalarında öne çıkan ülkelerden biri haline geldi. Yusuf Kıraç'ın Konsey Başkanlığı görevini üstlenmesiyle birlikte, Türkiye'nin APSCO içerisindeki stratejik ağırlığının daha da güçlenmesi, çok taraflı uydu ve yer sistemleri projelerinin derinleşmesi ve bölgesel uzay kapasitesinin ortak girişimlerle ileri taşınması hedefleniyor." değerlendirmeleri yer aldı.

"Türkiye, uzay diplomasisinin ve yönetişiminin etkin aktörü haline geldi"

Kıraç'ın, Uluslararası Astronotik Federasyonu'nda (IAF) Başkan Yardımcılığı görevini de üstlendiği, Sidney'de düzenlenen 76. Uluslararası Uzay Kongresi kapsamında seçilen Kıraç'ın, IAF yönetim yapısında görev alan ilk Türk temsilci olarak da ilke imza attığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"APSCO Konsey Başkanlığı, IAF Başkan Yardımcılığı ve IAC 2026 Antalya ev sahipliği birlikte değerlendirildiğinde, Türkiye'nin uzay alanındaki diplomatik, kurumsal ve bilimsel kapasitesinin bütüncül bir şekilde yükseldiği açıkça görülüyor. Bu üçlü yapı, Türkiye'nin yalnızca uzay teknolojileri geliştiren ülke değil, aynı zamanda küresel uzay diplomasisinin ve yönetişiminin etkin aktörü haline geldiğini ortaya koyuyor."

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Ekonomi
