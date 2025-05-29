Türkiye Turizmi: Lüks ve Sürdürülebilir Yatırımların Önemi Vurgulanıyor

Türkiye Turizmi: Lüks ve Sürdürülebilir Yatırımların Önemi Vurgulanıyor
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Turizmciler, Türkiye'nin turizm sektöründe kişi başı harcamaların artırılması gerektiğini ve lüks ile sürdürülebilir yatırımların önemini vurguladı. Zafer Alkaya, sektörde nitelikli yatırımlar yapılması gerektiğini belirtti.

Turizmciler, lüks ve sürdürülebilir yatırımların Türkiye ekonomisi açısından önemine vurgu yaparken, turizmde ziyaretçi sayısından ziyade harcama değerine dikkat çekiyor.

Yaz mevsimi yaklaşırken turizm sektörü hareketlenmeye başladı. Cornelia Diamond Golf Resort & Spa Genel Müdürü Zafer Alkaya, İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında yaptığı değerlendirmede, Antalya'da turizmin 'ziyaretçi sayısı' yanında tüm farklı değerlerinin öne çıkması gerektiğine dikkat çekti. Özellikle Rusya ve Almanya gibi ana pazarlardaki gelişmeleri rakamlarla analiz eden Alkaya, 2024'te İngiltere'nin de bu iki pazarla birlikte ilk üçe girdiğini belirtti. Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Litvanya gibi yeni yükselen pazarların önemine değindi. "Her yıl gelen turist sayısı kadar, kişi başı harcamanın artması da hedeflenmeli" diyen Alkaya, golf ve kongre turizmi gibi niş alanların stratejik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Alkaya, "Türkiye turizmi, her segmentte doğru yatırım yaparak ve bu yatırımları kesinlikle doğru fiyatla taçlandırarak sürdürülebilir büyümeyi garanti altına alabilir. Sürdürülebilir turizmin gelişmesi için nitelikli yatırımlar şart" dedi.

Zafer Alkaya, lüks ve sürdürülebilir turizm yatırımlarının Türkiye ekonomisi açısından önemine dikkat çekerek şu mesajı verdi: "Turizmde artık sayısal büyümeyi konuşmak yeterli değil. Her şey dahil modelinde dünyada en iyi hizmeti veriyoruz ancak kişi başı harcamayı artıracak konseptleri yaygınlaştırmamız gerekiyor. Kongre, sağlık, spor ve golf gibi segmentlerde Türkiye'nin potansiyeli çok yüksek. Bunu mutlaka çok daha iyi değerlendirmeliyiz."

Alkaya, sektörde yaşanan personel bulma sıkıntısına da dikkat çekerek, "Turizm artık küresel ölçekte personel krizinin de merkezinde. Endonezya, Kazakistan, Kırgızistan gibi ülkelerden personel temin etmek zorunda kalıyoruz. Türk gençleri sektörden belli oranda uzaklaşmıştır. Konaklama maliyetlerinin Antalya genelinde gösterdiği yüksek artışlar nedeniyle, personelin lojman taleplerinde artış görülmekte ve bu durum doğal olarak giydirilmiş Personel maliyetlerine yansımaktadır" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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