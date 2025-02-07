Türkiye Tarımsal Verimlilikte Dünyada 9. Sırada

Tarım Ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı İhsan Emiralioğlu, "Tarımsal alanda dünyada 31. sıradayız. Hasıla bakımından ise 9. sıradayız. Yani biz tarımsal verimlilik anlamında ülkemiz topraklarını dünya ölçeğinde iyi kullanan bir ülkeyiz" dedi.

Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Zirai Karantina Toplantı Salonu'nda Bakanlığın Bitkisel Üretim Daire Başkanlığı bürokratlarının da katılımıyla "Çeltikte Sözleşmeli Üretim Sektör Toplantısı" gerçekleştirildi. Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı İhsan Emiralioğlu, yaptığı sunumda tarımın son 50 yıldaki macerası ile bundan sonraki yıllarda yapılması gerekenler hakkında bilgiler verdi.

"Dünyada tarımsal alan bakımından 31'inci, hasıla bakımından ise 9. sıradayız"

Türkiye'nin tarımsal alanına göre hasıla bakımından dünyada daha iyi bir konumda olduğunun altını çizen Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı İhsan Emiralioğlu, " Çeltik, ülkemiz açısından çok önemli bir ürün. Son 20 yılda çeltik tarımı ciddi anlamda gelişti. Buna rağmen çeltik üretiminde alacak yolumuz var. Son 20 yılda üretimde yüzde 180'in üzerinde artış gerçekleştirdik. Ama hala kendi kendimize yeter değiliz. Bir miktar daha üretimimizi artırmamız lazım. Bu noktada teşvik, destek ve sözleşmeli üretim modelini bu sektöre nasıl uyarlayabiliriz, üretimi daha nasıl artırabiliriz bunun gayreti içerisindeyiz. Türkiye, dünyada toplam 4,4 trilyon dolarlık gayrisafi tarımsal hasılanın 68,5 milyon dolarlık kısmını gerçekleştiriyor. Bu önemli bir rakam. Toplam tarım alanı bakımından 31. sıradayız. Hasıla bakımından ise 9. sıradayız. Yani biz tarımsal verimlilik anlamında ülkemiz topraklarını dünya ölçeğinde iyi kullanan bir ülkeyiz. Bu bizim çiftçi ve üreticimizin başarısı. Toplam tarım alanına göre arazilerimizden aldığımız verim dünya ortalamasının üzerinde" diye konuştu.

Artan nüfusa bağlı çoğalacak gıda arzına karşın azalacak su kaynaklarına da değinen Emiralioğlu, "Son 50 yılda ne olduğu, bundan sonraki yıllardaki tarımı planlarken dikkat etmemiz gereken konular. Son 50 yılda dünya nüfusu iki kat arttı. Kentleşme yüzde 37'den 57'ye çıktı. Köyden kente kayış söz konusu. Küresel iklim krizi, iklimde değişim senaryoları artık gerçek olmaya başladı. Doğal afetler beş katına çıktı. Bunun 250 milyar dolarlık bir zararı oldu. Bu zararın da yüzde 50'si tarım sektöründe gerçekleşti. Yani küresel iklim krizinden etkilenen en önemli sektörlerden birisi tarım sektörü oldu. Bu süreci iyi okumamız, tedbirler almamız gerekiyor. 2050'de dünya nüfusu 10 milyara, ülkemiz nüfusunun 105 milyona çıkması bekleniyor. Bu, gıda talebine dayalı üretim artışı demek oluyor. Bu da üretimi artırmak için daha fazla su kullanmamız anlamına geliyor. Daha çok üretip, daha çok su kullanmamız gerekiyor. Daha çok suyumuz var mı? Şu anda 112 metreküp kişi başı su kullanım miktarımız var. 2030'da nüfusumuzun 93 milyona çıkması (yüzde 10'luk nüfus artışı), bununla beraber toplam su kaynaklarımızda yüzde 20'lik bir azalış bekleniyor. Gelişen nüfus artışı ve gıda talebine karşı insanlar kendi ülkelerinin gıda arzını karşılamaya yönelik bir takım makro tedbirler alıyor. Biz de öncelikle ülkemizin kendi kendine yeterlilik anlamında öncelikle kendimizin temel gıda ihtiyaçlarının karşılanması ve ihracat sürecimizi geliştirmek için birtakım üretim tedbirleri almak zorundayız. Bunun için suyu merkeze alan tarımsal üretim planlaması yaptık. Bunun için yeni bir destekleme modeli geliştirdik. Kredileri, hibe programlarını, sözleşmeli üretim ve argümanları tarımsal üretim planlaması çatısı altında suyu merkeze alan bir model ortaya koyduk" şeklinde konuştu.

Toplantıda konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam ise, "Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğümüzce 2024 yılında yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Çeltik Tarımında Yeni Üretim Tekniklerinin Geliştirilmesi Projesi ile su kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlayan basınçlı sulama sistemleri ile (damla, yağmurlama ) çeltik tarımı yapılan alanları artırmak, üreticileri teşvik etmek amacıyla ilimiz Bafra ilçesinde uygulanmak üzere yüzde 65,88 bakanlık katkısı 168 bin TL, yüzde 34,12 çiftçi katkısı 87 bin TL üretici katkı payı olacak biçimde 250 dekar alanda ekilmek üzere 5 bin kilogram çeltik tohumu dağıtımı yapılmıştır (20 kg/da ekim normunda). Projede ana ürün çeltik sonrası ikinci ürün olarak 250 dekar alanda uygulanmak üzere 625 bin adet kışlık sebze fidesi (brokoli) verilerek yeni üretim tekniklerinin yaygınlaştırılmasını sağlamak ve basınçlı sulama sistemleriyle çeltik tarımı yapacak olan üreticileri teşvik etmek amaçlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Koordinatörü Serkan Dölek'in de sunum yaptığı toplantı, üreticilerden gelen soru, görüş ve önerilerin ardından sona erdi. - SAMSUN