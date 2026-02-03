Türkiye-Suudi Arabistan İş Forumu Riyad'da: Henüz hak ettiğimiz payı almış değiliz

Türkiye Suudi Arabistan İş Forumu Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleşiyor.

Forumda Haberler.com Global Haberler Danışmanı Mehmet Faruk Ertekin, foruma ilişkin "Bugün sayın Cumhurbaşkanımızın da katıldığı toplantıda vardı. Bunun yanı sıra DEİK aracılığıyla Türkiye-Suudi Arabistan İş Forumu yapıldı. Baştan savunma ve müteahhitlik olmak üzere çok önemli anlaşmaları var" dedi.

"HENÜZ HAK ETTİĞİMİZ PAYI ALMIŞ DEĞİLİZ"

Ertekin'in sorularını yanıtlayan Yenigün İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Müteahhitler Derneği eski Genel Başkanı Mithat Yenigün, "53 yıllık firmanın kurucusuyum. Suudi Arabistan'da uzun süredir çalışmalarımız var. Henüz Suudi Arabistan'da hak ettiğimiz payı almış değiliz.Hem Suudi Arabistan hem Türkiye'de başarılı işler yapacağız" dedi.

Doktor Mahmouf Alharvy ve Avukat Muhammet Tarık Albayrak'ın da konuk olduğu programa son olarak ise Şehir Bölge Planlama Uzmanı Reşit Coşkun, "Türkiyeli iş adamları ile Suudi Arabistanlı iş adamlarının ortak çalışmaları gündem edildi. Doğru planlama ile birlikte sürdürülebilir kentler yapmanın mümkün olduğuna inanıyoruz" dedi.