Türkiye "dirençli toplumlar için sürdürülebilir ormanlar" deklarasyonunu imzaladı

Türkiye, Pan-Avrupa bölgesindeki ormanların iklim değişikliği başta olmak üzere, çeşitli tehditlere karşı korunmasını ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasını amaçlayan "Dirençli Toplumlar İçin Sürdürülebilir Ormanlar Deklarasyonu"nu imzaladı.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsveç'in başkenti Stokholm'de 10. Forest Europe Bakanlar Konferansı düzenlendi. Türkiye'yi Bakan Yardımcısı Abdülkadir Polat'ın temsil ettiği konferansta, Pan-Avrupa bölgesini kapsayan 27 maddelik "Dirençli Toplumlar İçin Sürdürülebilir Ormanlar Deklarasyonu" kabul edildi.

Polat'ın imzaladığı deklarasyonda, Pan-Avrupa ormanlarını etkileyen ve hızla değişen çevresel, sosyal, ekonomik ve jeopolitik zorluklar göz önüne alınarak, dirençli ormanların ve sürdürülebilir orman yönetiminin mevcut ve gelecek nesiller için çok yönlü faydalar ve hayati ekosistem hizmetleri sağlamaya devam etmesinin imzacı ülkelerin ortak sorumluluğunda olduğu vurgulandı.

"Sürdürülebilir orman yönetimi" anlayışının, "Forest Europe" sürecinin, merkezi ve yönlendirici ilkesi olmaya devam ettiği, bunun daha da geliştirilmesi için bu sürecin benzersiz, Pan-Avrupa'da hükümetler arası bir platform olduğuna dikkati çekilen deklarasyonda, bu ilkenin bilinçli ve kanıta dayalı politika yapımının temeli olduğu belirtildi.

Ormanların, ekosistem hizmetlerinin geçerliliği kabul edildi

Deklarasyonda, ormanların sağladığı geniş yelpazedeki ekosistem hizmetlerinin geçerliliği de kabul edildi.

Çok fonksiyonlu ormanlarda biyoçeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımı, iklim değişikliğinin azaltılması ve uyum sağlanması, kırsal kalkınmaya ve yerel ekonomilere katkı, sürdürülebilir orman ürünleri tedarikinin sağlanmasına dikkat çekilen deklarasyonda, insan refahının iyileştirilmesi, mevcut ve gelecekteki çevresel, ekonomik ve sosyal zorlukların ele alınmasındaki rolü ve sürdürülebilir kalkınmaya ilişkin uluslararası taahhütlerin etkin şekilde uygulanmasına katkıda bulunma açısından temel ve çok yönlü rolünün altı çizildi.

Avrupa genelindeki ormanların, iklim değişikliği ve radikal hava olayları, zararlı böcek salgınları, hastalıklar ve istilacı türlerin yanı sıra, orman yangınlarından giderek daha fazla etkilendiği belirtilen belgede, orman sağlığını, dayanıklılığını ve verimliliğini korumak, karbon tutulumu ve yenilenebilir malzeme temini de dahil olmak üzere, ekosistem hizmetlerinin sağlanması için uyarlanabilir, sürdürülebilir orman yönetiminin gerekliliği vurgulandı.

Bu bağlamda, uygun olması halinde, doğal yenilenmeye ek olarak, yüksek kaliteli ve en uygun orman üretici materyalinin, orman ağacı ıslahının ve destekli göçün önemine işaret edildi. Sağlıklı, dayanıklı ve biyolojik çeşitliliği yüksek ormanların korunmasının sürdürülebilir ve iklim nötr bir ekonomiye katkıda bulunmak için iklim değişikliğine uyum sağlama ihtiyacına dikkati çekildi.

Sürdürülebilir orman yönetiminin uygulanmasına dikkat çekildi

Deklarasyonda, sürdürülebilir ve döngüsel orman tabanlı biyoekonominin fosil yakıt kaynaklarının yerini alması ve iklim değişikliğinin azaltılmasının gerekliliği bildirilerek, yenilenebilir biyolojik kaynaklar sağlamanın önemine işaret edildi. Orman tabanlı sektörde yenilikçi yaklaşımlara ve yeni teknolojilere duyulan sürekli ihtiyaç vurgulanarak, ormanların çevresel, sosyal ve ekonomik işlevlerini dengelemek için entegre yaklaşımların önemi aktarıldı.

Nitelikli iş gücünün sürdürülebilir orman yönetiminin uygulanması için şart olduğu vurgulanan deklarasyonda, orman sektöründe standartlaştırılmış ve uluslararası kabul görmüş niteliklerin ve eğitim sistemlerinin teşvik edilmesinin önemi, bu bağlamda orman sektörünün özellikle kırsal alanlarda genç nesilleri çeken ve tutan yeşil işler meydana getirmedeki rolü ifade edildi.

Deklarasyonda, Avrupa ormanlarının işbirliği ve tutarlılık için politika rehberliği sağlamadaki rolüne işaret edilerek, deneyim paylaşımı ve tutarlılık ile sinerjilerin güçlendirilmesi için BM Orman Forumu (UNFF), BM Orman ve Çevre Komisyonu (UNECE), Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Montreal Süreci ile diğer ilgili bölgesel, küresel aktörler ve süreçler de dahil olmak üzere, iş birliğinin önemi kaydedildi.

Metinde ormanların, ormancılığın ve ilgili değer zincirlerinin yanı sıra, ilgili altyapının jeopolitik tehditler açısından Pan-Avrupa bölgesinde toplumsal direnç için stratejik varlıklar olduğu belirtilerek, stratejik kriz hazırlığı, müdahale sistemleri ve kaynak kullanılabilirliğinin güvenliği açısından temel rolleri vurgulandı.