Türkiye-Sri Lanka İş Konseyi Etkinliğiyle Sri Lanka Günü Kutlandı

Sri Lanka Günü, Türkiye-Sri Lanka İş Konseyi etkinliğiyle Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçiliği konutunda kutlandı. Etkinlikte, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve ticaret potansiyelinin artırılması vurgulandı.

Sri Lanka Günü, Türkiye- Sri Lanka İş Konseyi etkinliğiyle Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçiliği konutunda kutlandı.

Etkinliğe Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Saranya Hasanthi Urugodawatte Dissanayake, Türkiye- Sri Lanka İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Uğur, Ticaret Bakanlığı Asya Pasifik Bölgesi Daire Başkanı Çağatay Özden ve çok sayıda davetli katıldı.

İki ülke milli marşlarının okunması ve 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşu ile başlayan etkinliğin açılış konuşmasını Büyükelçi Dissanayake yaptı.

Dissanayake, etkinliğe ilgilerinden dolayı katılımcılara teşekkür ederek, "Umarım, bu etkinlik iki ülke arasında ekonomik alanda karşılıklı faydaya yönelik daha yakın etkileşimlerin önünü açar." dedi.

Bu yılın Türkiye'nin kuruluşunun 100'üncü yılı ve Sri Lanka'nın bağımsızlığının 75'inci yılı olduğunu hatırlatan Dissanayake, "İki ülke diplomatik ilişkilerinin 75. yılını da anıyorum, bunları kutlamak için farklı alanlarda birçok etkinlik düzenlenmeli." ifadesini kullandı.

Sri Lanka Günü'nün Türkiye-Sri Lanka İş Konseyi ile kutlandığı etkinlikte, Dissanayake Sri Lanka'yı tanıtan bir sunum da yaptı.

Türkiye-Sri Lanka İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Uğur da Sri Lanka'nın potansiyelinin Türkiye'de henüz yeterince bilinmediğini, amaçlarının iki ülke arasında ilişkileri geliştirmek olduğunu belirtti.

Uğur, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin son yıllarda geliştiğinin altını çizerek, Sri Lanka'nın gelecek için yüksek potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Ülkenin coğrafi konum olarak önemli bir bölgede olduğunu aktaran Uğur, Türk iş insanlarının bölgeye odaklanması gerektiğini ifade etti.

Ticaret Bakanlığı Asya Pasifik Bölgesi Daire Başkanı Özden de diplomatik ilişkilerin Osmanlı dönemine dayandığına işaret ederek, ???????iki ülke arasındaki ticaretin son yıllarda arttığını ancak ticaret potansiyelinin daha fazla olduğunu vurguladı.

Etkinlik, yemek ikramı ve farklı alanlardaki sunumlarla devam etti.