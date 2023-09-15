Türkiye Sigorta Ağustos Ayında Prim Üretiminde Yüzde 127 Artış Kaydetti

Türkiye Sigorta, ağustos ayında toplam brüt prim üretiminde yüzde 127 artışla 33 milyar 539 milyon 326 bin 622 TL'ye ulaştı. En yüksek artış oranı hastalık-sağlık branşında gerçekleşti.

Türkiye Sigorta, ağustos ayı toplam brüt prim üretiminde 33 milyar 539 milyon 326 bin 622 TL'ye ulaşarak bir önceki yıla göre prim üretiminde yüzde 127 yükseliş kaydetti.

Türkiye Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, ürün bazında değerlendirildiğinde geçen yıla kıyasla en yüksek artış oranı, yüzde 246 ile hastalık-sağlık branşında 1 milyar 644 milyon 970 bin 180 TL prim üretimi ile gerçekleşti.

Şirket, kaza branşında yüzde 223 büyümeyle 2 milyar 428 milyon 62 bin 545 TL prim üretimi, yangın ve doğal afetler branşında ise yüzde 212 büyüme oranıyla 7 milyar 586 milyon 841 bin 162 TL prim üretimine ulaştı.

Diğer branşlar bazında bakıldığında Türkiye Sigorta, geçen yıla göre yüzde 78 artışla genel zararlar branşında 7 milyar 929 milyon 973 bin 211 TL prim üretimi elde etti.

Kara araçları sorumluluk branşında yüzde 93'lük büyüme sağlayan şirket, 8 milyar 402 milyon 212 bin 676 TL prim üretimine çıktı. Ayrıca, kara araçları branşında yüzde 164'lük artış kaydeden şirket, 3 milyar 952 milyon 280 bin 729 TL'ye ulaştı.