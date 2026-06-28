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Türkiye rüzgarda 5'inci, güneşte 10'uncu büyük kurulum pazarı oldu

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BloombergNEF raporuna göre Türkiye, 2025'te rüzgar enerjisi kurulumlarında dünyada 5., güneş enerjisinde 10. sırada yer aldı. 2035'e kadar 25 GW rüzgar, 2030'a kadar güneş kapasitesinin iki katına çıkması bekleniyor.

Türkiye 2025'te rüzgar enerjisi kurulumlarında dünyada 5'inci, güneş enerjisi kurulumlarında ise 10'uncu sırada yer aldı.

Uluslararası enerji analiz ve araştırma kuruluşu BloombergNEF'in (BNEF) Türkiye'nin enerji dönüşümünü ele aldığı "Turkey Transition Factbook 2026" raporunda, yenilenebilir enerji, enerji depolama sistemleri, batarya ve elektrikli araç ekosistemi, temiz sanayi, karbon piyasaları ve enerji dönüşümünün finansmanına ilişkin mevcut durum ile 2035 ve 2050 projeksiyonları değerlendirildi.

Türkiye'nin geçen yıl rüzgar enerjisi kurulumlarında dünyada 5'inci, güneş enerjisi kurulumlarında ise 10'uncu sırada yer aldığı bilgisine yer verilen rapora göre, ülke her iki teknolojide de dünyanın lider pazarları arasında yer alıyor.

Bu kapsamda, Türkiye'de 2026-2035 döneminde toplam 25 gigavatlık yeni rüzgar enerjisi kapasitesinin devreye alınacağı öngörülüyor. Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) projelerinin söz konusu dönemde yeni rüzgar kurulumlarının yaklaşık yüzde 37'sini oluşturması bekleniyor.

Geçen yıl lisans almış yaklaşık 19 gigavatlık depolamalı rüzgar enerjisi santrali projesinin inşa edilmesiyle Türkiye'de yenilenebilir enerji kapasitesinin önemli ölçüde artacağı öngörülüyor.

Depolama teknolojilerindeki gelişmelerin rüzgar enerjisinin elektrik sistemindeki rolünü daha da güçlendirmesi beklenirken, daha yüksek oranda baz yük talebinin karşılanabilmesi için ilave rüzgar ve batarya yatırımlarına ihtiyaç duyuluyor.

Güneş enerjisi kapasitesinin 2030'a kadar iki katına çıkması bekleniyor

Türkiye geçen yıl güneş enerjisi kurulumlarında 6,4 gigavatlık yeni kapasiteyle dünyada 10'uncu sırada yer aldı. Türkiye'nin güneş enerjisi kurulu gücünün 2030'a kadar yaklaşık iki katına çıkacağı hesaplanıyor.

Geçen yıl devreye alınan yeni güneş enerjisi kapasitesinin yüzde 84'ünü, ağırlıklı olarak öz tüketim amacıyla kurulan lisanssız güneş enerjisi santralleri oluşturuyor.

Lisanssız güneş enerjisi projeleri 2026'da da yeni kurulumların ana kaynağı olmayı sürdürecek, 2028-2035 döneminde YEKA ihaleleri ve büyük ölçekli yatırımların etkisiyle lisanslı güneş santrallerinin kurulumlardaki payının artacağı da değerlendiriliyor.

Öte yandan, YEKA ihalelerinin yanında Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile geliştirilen işbirlikleri güneş enerjisi yatırımlarını destekleyen önemli unsurlar arasında yer alıyor.

Türkiye'de batarya depolama pazarının da yakın dönemde hızla büyümesi bekleniyor. Batarya maliyetlerindeki düşüş, yenilenebilir enerji kurulu gücündeki artış ve yerli üretim kapasitesinin gelişmesiyle enerji depolama yatırımlarının ivme kazanacağı öngörülüyor.

Türkiye'nin 2035 yılına kadar 8 gigavat batarya depolama kapasitesine ulaşarak enerji dönüşümünü hızlandırması bekleniyor. Kurulacak depolama kapasitesinin yaklaşık yüzde 90'ını ise şebeke ölçekli projelerin oluşturması bekleniyor.

Son dönemde yapılan lisans düzenlemeleriyle yeni şebeke ölçekli depolama lisanslarının yalnızca rüzgar ve güneş santralleriyle entegre projelere verilmesi de yatırımları destekliyor.

Kaynak: AA / Gökçe Topbaş
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