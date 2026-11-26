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Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Yıldızgörer, Türkiye ile Rusya arasında 2026 yılı için belirlenen ikili geçiş belgesi kotasının tükendiğini belirterek, Rusya'ya ihracat yapan taşımacılar için 5 bin ek geçiş belgesi talep etti.

Yıldızgörer, narenciye sezonunun en yoğun döneminde yaklaşık 400-500 TIR'ın geçiş belgesi bulunmadığı için sınır kapılarında beklediğini belirterek, sorunun ihracatı doğrudan etkilediğini söyledi.

Karadeniz'deki güvenlik sorunları nedeniyle Ro-Ro seferlerinde yaşanan aksamaların kara yolu taşımacılığına olan talebi artırdığını ifade eden Yıldızgörer, artan taşımacılık nedeniyle geçiş belgesi kotasında sorun yaşandığını kaydetti. Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında 2026 yılı için belirlenen 40 bin adetlik ikili geçiş belgesi kotasının, yıl bitmeden tükendiğini belirten Yıldızgörer, sınır kapılarında bekleyen araçların geçişinin sağlanması için acil çözüm çağrısında bulundu.

"Sınırda bekleyen her TIR, ihracatçımız için hem ürün hem de para kaybı"

Yaş meyve ve sebze ihracatında zamanlamanın büyük önem taşıdığını vurgulayan Yıldızgörer, "Sınırda bekleyen her TIR, ihracatçımız için hem ürün hem de para kaybı demek. Yaş meyve ve sebze beklemeye dayanmıyor. Sevkiyatların zamanında tamamlanması, ihracatçılarımızın Rusya pazarında yıllar içinde kurduğu ticari ilişkilerin korunması için de çok önemli" dedi.

Rus makamları nezdinde 5 bin ek ikili geçiş belgesi temini için ivedilikle girişimde bulunulmasını isteyen Yıldızgörer, sınırda bekleyen araçların geçişini sağlayacak geçici tedbirlerin de değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

"Konunun yarınki toplantıda gündeme alınmasını bekliyoruz"

Türkiye ile Rusya arasında 27 Kasım'da İstanbul'da yapılması planlanan Karma Ekonomik Komisyon toplantısına da dikkat çeken Yıldızgörer, sorunun toplantıda ele alınmasını beklediklerini belirterek, "Bu nedenle 5 bin ek ikili geçiş belgesinin temini için Rus makamları nezdinde ivedilikle girişimde bulunulmasını talep ediyoruz. Sınırda bekleyen araçların geçişini sağlayacak geçici tedbirlerin de değerlendirilmesini istiyoruz. Konunun 27 Kasım'da İstanbul'da yapılması planlanan Türkiye-Rusya Karma Ekonomik Komisyonu toplantısında gündeme alınmasını bekliyoruz" diye konuştu.

"2027 yılı kotası gerçek ihtiyaca göre belirlenmeli"

Yıldızgörer, benzer sorunların gelecek yıl tekrar yaşanmaması gerektiğini de ifade ederek, 2027 yılı geçiş belgesi kotasının artan ticaret hacmi ve sezonluk sevkiyat yoğunluğu dikkate alınarak belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Yıldızgörer, "Kalıcı çözüm, kotanın gerçek ihtiyaca göre belirlenmesi. 2027 yılı kotası, bir sonraki Kara Ulaştırması Karma Komisyonu toplantısında belirlenmeli. Bu belirlemede artan ticaret hacmi, sezonluk sevkiyat yoğunluğu ve Ro-Ro hattındaki aksaklıklar mutlaka dikkate alınmalı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı