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Türkiye, Oyun Teknolojilerinde Avrupa İkinci Sırasında

Türkiye, Oyun Teknolojilerinde Avrupa İkinci Sırasında
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Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, Türkiye'nin oyun teknolojilerinde Avrupa'da ikinci sırada yer aldığını ve bu başarıda Türk girişimcilerin rolünün büyük olduğunu açıkladı. Ayrıca, Kocaeli'nin ekonomik durumu ve Bilişim Vadisi'nin girişimcilik programları hakkında bilgi verildi.

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, "Oyun teknolojilerinde Türkiye, Avrupa'da ikinci sırada. Birinci sırada İngiltere var. İngiltere'yi birinci yapan da İngiltere'deki Türk girişimcilerimiz. Dolayısıyla orada çifte gurur duyuyoruz." dedi.

Kocaeli Sanayi Odasının aralık ayı olağan meclis toplantısı, Tüzgen'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Odanın Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, ekonomik verilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin kasım ayı ihracatının 22,3 milyar dolar olarak gerçekleştiğini hatırlatan Zeytinoğlu, Avrupa'nın ithalatının azalmasına rağmen Türkiye'nin ihracatının geçen yıla göre aynı seviyede kalmasında Suudi Arabistan ve Mısır pazarlarının açılmasının etkili olduğunu söyledi.

Zeytinoğlu, TÜİK'in geçen hafta il bazında gayrisafi yurtiçi hasıla sonuçlarını açıkladığını belirterek, Kocaeli'nin en yüksek Gayrisafi Yurt İçi Hasılaya (GSYH) sahip dördüncü il olmasına rağmen kişi başına düşen GSYH'de ise 516 bin 460 lira ile ilk sırada yer aldığını ifade etti.

"DIGIAGE dünyadaki en kapsamlı oyun girişimciliği programı"

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Tüzgen de halihazırda 700'den fazla firmanın Bilişim Vadisi'nde AR-GE faaliyetlerini sürdürdüğünü dile getirerek, bu firmaların 8 binden fazla personeli olduğunu söyledi.

Farklı alanlarda faaliyet gösteren firmalara ev sahipliği yaptıklarını aktaran Tüzgen, en güçlü oldukları mobilite alanında 120'den firma bulunduğunu kaydetti.

Tüzgen, mobilite alanında genç girişimlere yönelik hızlandırma programlarının olduğundan bahsederek, "Bu çalışmalarımızın neticesinde şimdiye kadar 66 girişimimiz yatırım aldı." dedi.

Bilişim Vadisi'nde faaliyet gösterdikleri bir diğer alanın da oyun teknolojileri olduğunu anlatan Tüzgen, şöyle devam etti:

"Oyun teknolojilerinde Türkiye, Avrupa'da ikinci sırada. Birinci sırada İngiltere var. İngiltere'yi birinci yapan da İngiltere'deki Türk girişimcilerimiz. Dolayısıyla orada çifte gurur duyuyoruz. Oyun teknolojileriyle alakalı DIGIAGE diye bir oyun girişimciliği programımız var. Bu program, dünyadaki en kapsamlı oyun girişimciliği programı. Birey olarak başvuruları kabul ediyoruz. Bireylerden takımlar kuruyoruz. Bu takımlara eğitimler, mentörlükler, destekler sağlıyoruz. Şirket kurmasını destekliyoruz ve bu şirketlerden başarılı gidenlere de yatırım yapıyoruz veya yatırım yapılmasına aracılık ediyoruz. Yani buraya bir müzik öğretmeni başvuruyor, bir grafik tasarım öğrencisi başvuruyor, yatırım almış bir oyun şirketinin ortağı olarak mezun oluyor. Bu şekilde başarılı örnekleri, daha çok erken aşamada olduğumuz halde ortaya koymuş durumdayız."

Tüzgen, Türkiye'nin yurt dışından girişimcilik ve hızlandırma programlarını, eğitimleri hizmet olarak satın aldığına dikkati çekerek, "DIGIAGE programımız bizim ihraç ettiğimiz ilk ve tek program olma özelliği taşımakta. Bu hizmeti Azerbaycan'a ihraç ettik. Şimdi bir Doğu Avrupa programı yapıyoruz. Makedonya merkezli olmak üzere Doğu Avrupa'dan katılımcıların iştirak edecekleri bir hizmeti ihraç ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Kocaeli Sanayi Odasının 178 milyon lira olarak öngörülen 2025 yılı bütçesi meclis üyelerinin onayına sunuldu. Geçen yıla göre yüzde 40 artan bütçe, oy birliğiyle kabul edildi.

Kaynak: AA / Şahin Oktay - Ekonomi
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