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Türkiye Otomotiv İhracatı 2024'te %6 Artışla 37 Milyar Doları Geçti

Türkiye Otomotiv İhracatı 2024'te %6 Artışla 37 Milyar Doları Geçti
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Türkiye'nin otomotiv endüstrisi 2024 yılında ihracatını %6,3 artırarak 37 milyar 212 milyon dolara yükseltti. Sektör, son 19 yılda 18. kez ihracat şampiyonu oldu. Aralık ayındaki ihracat ise %10 artışla 3,5 milyar dolara ulaştı.

Türkiye ihracatının lideri otomotiv endüstrisinin 2024 yılı ihracatı bir önceki seneye göre yüzde 6 artışla 37 milyar dolar oldu. Türkiye ihracatında ilk sıradaki yerini koruyan sektör, böylece son 19 yılda 18. kez ihracat şampiyonu olmayı başardı. Otomotiv, aralıkta da yüzde 10 artışla 3,5 milyar dolar ihracat yaparak bugüne kadar aylık bazdaki en yüksek ikinci ihracat rakamına ulaştı.

Türkiye ihracatının lider sektörü olan otomotiv endüstrisinin 2024 yılı ihracatı bir önceki seneye göre yüzde 6,3 oranında artarak 37 milyar 212 milyon dolar oldu. Türkiye ihracatında ilk sıradaki yerini koruyan sektör, böylece son 19 yılda 18.kez ihracat şampiyonu olmayı başardı. Otomotiv endüstrisinin Aralık 2024 dönemi ihracatı da bir önceki senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 10 artışla 3 milyar 487 milyon dolar olurken, bugüne kadar aylık bazdaki en yüksek ikinci ihracat rakamına da ulaşılmış oldu. Geçen yılın son ayında da ülke ihracatında ilk sıradaki yerini koruyan otomotivin aldığı pay da yüzde 17,3 olarak gerçekleşti.

Sektörde yüzde 40'lık pay ile en büyük ürün grubu olan tedarik endüstrisi ihracatı 2024 yılı tamamında bir önceki seneye kıyasla yüzde 5 artışla 14 milyar 879 milyon dolar oldu. Tedarik endüstrisi, aralık ayında ise yüzde 2 artışla 1 milyar 133 milyon dolar ihracat yaptı. Geçen ay tedarik endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke Almanya olurken, bu ülkeye yönelik ihracat yüzde 1 azaldı. Önemli pazarlardan Fransa'ya 8, Romanya'ya yüzde 26, ABD'ye yüzde 37, Fas'a yüzde 29 ihracat artışı, Birleşik Krallık'a yüzde 10, İtalya'ya yüzde 14, Rusya'ya yüzde 52 ihracat düşüşü oldu.

Binek otomobiller ürün grubu aralık ayında yüzde 19 artışla 1 milyar 307 milyon dolar ihracat yaptı ve otomotiv ihracatında en büyük ürün grubunu oluşturdu. Geçen ay binek otomobillerde önemli pazarlardan Fransa'ya yüzde 25, İtalya'ya yüzde 26, Almanya'ya yüzde 27, Slovenya'ya yüzde 412, Belçika'ya yüzde 232 ihracat artışı yaşandı.

Geçen yıl otomotivin en büyük pazarı olan Almanya'ya 4 milyar 856 milyon dolar ihracat yapıldı. Geçen yıl ikinci büyük pazar olan Birleşik Krallık'a yüzde 25, İtalya'ya yüzde 9,5, Slovenya'ya yüzde 33, ABD'ye yüzde 19, Romanya'ya yüzde 33,5 ihracat artışı, Rusya'ya yüzde 16, İsveç'e de yüzde 21 ihracat düşüşü yaşandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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