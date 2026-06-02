Otomotivde 2026'da büyüme yavaşladı

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2026 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,40 oranında daralarak 453 bin 138 adet olarak gerçekleşti. Elektrikli otomobil satışları 66 bin 353 adetle yüzde 18,6 pay alırken, yerli otomobil Togg, Mayıs ayında 3 bin 505 adet satış gerçekleştirdi.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2026 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,40 oranında daralarak 453 bin 138 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2026 yılı Ocak-Mayıs döneminde geçen yıla göre yüzde 9,65 oranında daralarak 356 bin 256 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 1,94 artarak 96 bin 882 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2026 Mayıs ayında yüzde 22,55, otomobil pazarı yüzde 23,19 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 20,13 oranında daraldı. 2026 yılı Mayıs ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2025 yılı Mayıs ayına göre yüzde 22,55 oranında daralarak 83 bin 442 adet oldu.

2026 Mayıs ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,19 daralarak 65 bin 386 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 20,13 daralarak 18 bin 56 adet oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 5 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlara göre yüzde 5,1 oranında daraldı.

Otomobil pazarı, 5 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlara göre yüzde 6, hafif ticari araç pazarı, 5 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlara göre yüzde 1,7 daraldı.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlara göre yüzde 10,3 arttı.

Otomobil pazarı, 10 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlara göre yüzde 9,6, hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlara göre yüzde 12,8 arttı.

Otomobil pazarı segmentlere göre; pazarın yüzde 85'ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 193 bin 210 adetle yüzde 54,2 pay, B segmenti otomobiller 108 bin 660 adetle yüzde 30,5 pay aldı.

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre; gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (yüzde 64,8 pay, 230 bin 921 adet) oldu. SUV otomobilleri, yüzde 19,8 pay ve 70 bin 396 adet satış ile Sedan, yüzde 15,1 pay ve 53 bin 855 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

Otomobil pazarı motor tipine göre; benzinli otomobil satışları 148 bin 75 adetle yüzde 41,6 pay, hibrit otomobil satışları 119 bin 22 adetle yüzde 33,4 pay, elektrikli otomobil satışları 66 bin 353 adetle yüzde 18,6 pay ve dizel otomobil satışları 20 bin 683 adetle yüzde 5,8 pay, otogazlı otomobil satışları 2 bin 123 adetle yüzde 0,6 pay aldı.

Elektrikli otomobil pazarı elektrik motor gücüne göre; 160 kW altındaki elektrikli otomobil satışları yüzde 18,8 artarak yüzde 16,7 pay, 160 kW üstü elektrikli otomobil satışları yüzde 31,8 azalarak yüzde 1,9 pay aldı.

Otomatik şanzımanlı otomobiller; 347 bin 345 adetle yüzde 97,5 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 8 bin 911 adetle yüzde 2,5 pay aldı.

Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre; van gövde tipi yüzde 76,7 pay ve 74 bin 355 adet ile en çok tercih edilen gövde tipi olurken; kamyonet gövde tipi yüzde 8,8 pay ve 8 bin 505 adetle 2. sırada yer aldı.

Mayıs ayında en çok satan ilk 10 marka şöyle:

Renault: 10 bin 926 adet

Volkswagen: 7 bin 374 adet

Fiat: 6 bin 310 adet

Peugeot: 5 bin 616 adet

Hyundai: 5 bin 485 adet

Ford: 5 bin 108 adet

Toyota: 4 bin 779 adet

Citroen: 3 bin 601 adet

Togg: 3 bin 505 adet

Opel: 3 bin 251 adet

Mayıs ayında Tesla 370 adet satış rakamına ulaşırken, Çinli otomobil markası Chery, 2 bin 200 adet satış gerçekleştirdi. Diğer bir Çinli marka olan BYD ise 152 adet satış yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı