Türkiye'nin Yapay Zeka Eylem Planı için görüş alma süreci başladı

Güncelleme:
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Teknoloji Hamlesi hedefleri doğrultusunda hazırlanan Yapay Zeka Eylem Planı için paydaşların görüş ve önerilerinin alınacağını bildirdi.

Bakan Kacır, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda hazırlanan Yapay Zeka Eylem Planı için paydaşların görüş ve önerilerinin alınmasına başlandığını belirten Kacır, şunları kaydetti:

"Tüm vatandaşlarımıza açık olan bu süreçte paylaşacağınız fikirler, ülkemizin yapay zeka alanındaki stratejik önceliklerinin belirlenmesine, fırsatların etkin şekilde değerlendirilmesine ve somut adımların hayata geçirilmesine katkı sunacak. Hedefimiz, Türkiye'yi yapay zeka teknolojilerinde tasarlayan, üreten ve küresel ölçekte rekabet eden, güçlü altyapıya sahip öncü ülkelerden biri haline getirmek. Görüş ve öneriler, 10 Nisan'a kadar, 'yapayzekavizyonu.sanayi.gov.tr' adresi üzerinden iletilebilecek."

Kaynak: AA / Zeynep Duyar
