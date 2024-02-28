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Türkiye'nin ünlü süt ve süt ürünleri üreticisi Sel Süt iflas etti

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Küresel ekonomik kriz nedeniyle Türkiye'de birçok şirket iflasın eşiğine gelirken, maalesef bu kervana Konya merkezli ünlü süt ve süt ürünleri üreticisi Sel Süt de eklendi. Konya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin süt deviyle ilgili kararında "04.02.2022 tarih ve 2021/494 sayılı kararları ile Konya Ticaret Sicil Memurluğunun 28108 Sicil numaralı müflisin iflasına, iflasın aynı tarih ve saat: 11.34'te açılmasına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Konya merkezli ünlü süt ve süt ürünleri üreticisi Sel Süt, borçlarını ödeyemediği gerekçesiyle açtığı iflas istemi davasında mahkeme kararıyla iflasına karar verildi.

MAHKEMEDEN İFLASA DAİR AÇIKLAMA GELDİ

Mahkeme, Süt Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'nin iflasına yönelik kararda şu ifadeleri kullandı; "Konya 3. Asliye Ticaret Mahkemesinin 04.02.2022 tarih ve 2021/494 sayılı kararları ile Konya Ticaret Sicil Memurluğunun 28108 Sicil numaralı müflisin iflasına, iflasın aynı tarih ve saat: 11.34'te açılmasına karar verilmiştir."

KÜRESEL KRİZ BİRÇOK ŞİRKETİ ETKİLEDİ

Küresel ekonomik kriz nedeniyle birçok şirket iflasın eşiğine gelirken, Yeniçağ'ın haberine göre Sel Süt de maalesef bu kervana katıldı. İşsiz kalan çalışanlar ise iş aramaya başladı.

Türkiye'nin ünlü süt ve süt ürünleri üreticisi Sel Süt iflas etti

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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