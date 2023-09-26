Türkiye'nin Su Sorunu: 2030'dan Sonra Su Fakiri Olacağız

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Türkiye'nin su stresi yaşayan bir ülke olduğunu ve 2030'dan sonra su fakiri olacağını belirtti. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen çalıştayda suyun kaynağından musluğa güvenli bir şekilde gelebilmesi için tedbirlerin alınması gerektiği vurgulandı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, "2030'dan sonra bu ülke, bu Anadolu coğrafyası su fakiri olan ülkeler arasına girecek. Tedbirlerimizi almak durumundayız." dedi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğünce, suyun kaynağından musluğa güvenli bir şekilde gelebilmesi amacıyla Gaziantep'te "Kaynaktan Musluğa İçme ve Kullanma Su Güvenliği Planlarının Hazırlanması Tanıtım Toplantısı ve Risk Yönetimi Çalıştayı" düzenledi.

Bir otelde düzenlenen çalıştayın açılışında konuşan Tiryaki, amaçlarının suyun kaynağından içimine kadar yerel yönetimlerle işbirliği yapmak ve hassasiyeti artırmak olduğunu söyledi.

Türkiye'nin su stresi yaşayan bir ülke olduğuna dikkati çeken Tiryaki, "2030'a kadar gerekli tedbirler alınmadığı takdirde su fakiri olacağımız yetkililer, bilim insanları tarafından söyleniyor. Bunu zaten görüyoruz." dedi.

Dünyada her alanda olduğu gibi iklim alanında da değişimlerin olduğunu belirten Tiryaki, şöyle devam etti:

"Bu yıl içinde 2 binden fazla sadece Türkiye'de orman yangını çıktı. Dünyanın birçok ülkesinde hala bugün bile devam eden yangınlar var. Bunların çok azının kasıtlı olduğunu söyleyebilirim ama çok önemli bir kısmı insan hatasından kaynaklanıyor. Yolda giderken attığımız bir sigaradan, yaktığımız bir mangal ateşinden çıkan yangınların sayısı çok fazla. Çok sayıda iklim değişikliğine paralel olarak, denizler, göller kuruyor, sular kesiliyor, yangınlar çıkıyor, taşkınlar oluyor. Bazı yerlerde bir yıllık yağmur bir günde yağıyor. Yani ciddi anlamda iklimde değişiklik var. Bize düşen tedbirlerimizi almak. 2030'dan sonra bu ülke, bu Anadolu coğrafyası su fakiri olan ülkeler arasına girecek. Tedbirlerimizi almak durumundayız."

Gaziantep Valisi Kemal Çeber de yaşamın en temel maddelerinden olan suyun kullanımının insanlık tarihi boyunca önemli bir konu olduğunu ifade etti.

Su sorununa karşı hem yöneticilerin hem de bireysel olarak herkesin bilinçli olması gerektiğini dile getiren Çeber, "Ülkemizin geleceğini etkileyecek bir konu. Önemli olan afet gelmeden tedbir almaktır. Esas değinmemiz gereken konu budur. Susuzluk başlamadan su ile ilgili önemli adımlar atmaktır." dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de 6 Şubat'ta adeta küçük bir kıyamet yaşadıklarını söyledi.

Suyun önemini her anlamda hissettiklerini ifade eden Şahin, suyun hayatın temel gereksinimi olduğunu hatırlattı.

Çalıştay, konuşmaların ardından panel ve sunumlarla devam etti.