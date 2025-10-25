Haberler

Türkiye'nin Sofralık Zeytin Üretiminde Marmarabirlik'in Rolü Artıyor

Türkiye'nin Sofralık Zeytin Üretiminde Marmarabirlik'in Rolü Artıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi, 2025-2026 sezonunda Türkiye'de 740 bin ton sofralık zeytin üretimi bekliyor. Bu üretimin 130 bin tonu Marmarabirlik faaliyet bölgesinde gerçekleştirilecek.

Türkiye'de 2025-2026 sezonunda tahmin edilen 740 bin ton sofralık zeytin üretiminin 130 bin tonu Marmarabirlik faaliyet bölgesinde gerçekleşecek.

Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK), 2025-2026 sezonuna ilişkin rekolte tahminlerini açıkladı.

Buna göre, zeytinyağı üretimi geçen yıla göre kişi başına ortalama 2 litre düşecek. Geçen sezon 475 bin olan zeytinyağı üretiminin 165 bin ton azalarak 310 bin tona gerilemesi bekleniyor.

Sofralık zeytinde ise fazla bir değişiklik beklenmiyor. Geçen dönem 750 bin ton olan sofralık zeytin üretiminin önümüzdeki sezon 740 bin ton olacağı tahmin ediliyor.

Türkiye sofralık zeytin üretiminin yüzde 17,5'i yani 130 bin tonu Marmarabirlik faaliyet bölgesinde gerçekleşecek.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, Bursa ve Balıkesir'i de içine alan Marmarabirlik faaliyet bölgesinde 130 bin ton sofralık zeytin rekoltesi tahmin edildiğini belirterek, yağlık da eklendiğinde 170 bin ton zeytin beklediklerini ifade etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Terör örgütü PKK: Yarın tarihi bir adım atacağız

Erdoğan-DEM görüşmesi öncesi PKK'dan yeni hamle
Vergi düzenlemesi sonrası telefon fiyatları düşecek! İşte etiketleri değişecek modeller

Telefon fiyatları düşüyor! İşte etiketleri değişecek modeller
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maduro: ABD'nin askeri yığınağı Venezuela kıyılarına yaklaşıyor

Dünyayı tedirgin eden savaş giderek yaklaşıyor
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
Mandalina tarlada tek haneye düştü, marketten 70 liraya alıyoruz

Tarlada tek haneye düştü, marketten 70 liraya alıyoruz
Sibil Çetinkaya 8 gündür hastanede: Ateşim düşmüyor, çok yoruldum

8 gündür hastanede: Virüsün ne olduğunu hala bulamıyoruz
Maduro: ABD'nin askeri yığınağı Venezuela kıyılarına yaklaşıyor

Dünyayı tedirgin eden savaş giderek yaklaşıyor
Kahverengi bela dünya ticaretinde lider olduğumuz ürünü de vurdu! Rekolte dibi gördü

Kahverengi bela dünya ticaretinde lider olduğumuz ürünü de vurdu
Sima Tarkan'dan cinsiyet partisine gizlilik sözleşmesi şartı

İlginç istek: Cinsiyet partisine katılmak isteyen herkese imza şartı
Yapay zeka, Fenerbahçe'nin Avrupa'da kaçıncı olacağını tahmin etti

Yapay zeka, Fenerbahçe'nin Avrupa'da kaçıncı olacağını tahmin etti
Eski tip ehliyet yenileme süresi doluyor! Bu tarihe kadar yaptıran 7 bin TL kârda olacak

Sürücüler dikkat, zaman daralıyor! Yaptıran 7 bin TL kârda olacak
Edis sahnede zor anlar yaşadı, hastalığını ilk kez açıkladı

Harbiye sahnesinde zor anlar yaşadı! Hastalığını ilk kez açıkladı
Yüzyılın Konut Projesi'nin detaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, örnek daireyi inceledi

7 bin lira taksitle satılacak daireyi bizzat inceledi
40 kilo veren ünlü komedyen Amy Schumer son halini paylaştı

40 kilo veren yıldız oyuncu son halini paylaştı
Yıldız Tilbe'den hayatının filme alınması fikrine sert tepki

Yıldız Tilbe soru sonrası resti çekti: Buradan yasaklıyorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.