Türkiye'nin savunma ve havacılık ekosistemi için yeni üretim üssü

Savunma ve havacılık sanayileri için kritik önemdeki elektromekanik sistemlerin üretimine yönelik yeni tesisle, Türkiye'nin bu alandaki kabiliyetleri artırılacak.

Kale Grubu ile ANDAR'ın stratejik ortaklığıyla faaliyetlerini sürdüren Kale ANDAR, OSTİM'deki tesisinin açılışını ve Kale ANDAR marka lansmanını yaptı.

Açılış törenine Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün yanı sıra Kale Grubu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Zeynep Bodur Okyay, Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Kale ANDAR Yönetim Kurulu Başkanı Osman Okyay, Kale ANDAR Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Reşat Hakan Avcı, Kale ANDAR Kurucu Ortağı ve Genel Müdür Yardımcısı Serkan Kale, Kale ANDAR Kurucu Ortağı Gökhan Koyuncu ile savunma sanayi ekosisteminden temsilciler, kamu kurumlarının yöneticileri, sektör paydaşları ve iş ortakları katıldı.

Görgün, açılıştaki konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın savunma sanayine ve Türk mühendislerine duyduğu güvenin önemine vurgu yaparak, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle savunma sanayine olan güveni, Türk mühendislerine ve gençlerine olan güveni, işte bugünkü geldiğimiz sonuçlar itibarıyla çok anlamlı. OSTİM, ülkemiz savunma sanayinin adeta bir kuluçka merkezi… ANDAR, 2012 yılında başlayan serüveninde eyleyiciler ve motor sürücüleri başta olmak üzere, insanlı ve insansız hava araçlarının ihtiyaç duyduğu elektromekanik sistemlerin tasarımı ve üretiminde her geçen gün kendini geliştirdi, yerli ve milli ihtiyaç duyduğumuz sistemleri ortaya koydu. Bugün geldiği aşamayı bir sonraki seviyeye taşımak üzere Kale Grubu'yla yeni bir yola çıkıyor, bu stratejik ortaklığın sürdürülebilir üretim ekosistemimize güçlü katkı sağlayacağına inanıyorum."

"Rekabet artık ekosistem gücüyle belirleniyor"

Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Kale ANDAR Yönetim Kurulu Başkanı Osman Okyay da günümüzde ülkelerin gücünün yalnızca geliştirdikleri platformlarla değil, bu platformları mümkün kılan üretim altyapısı, mühendislik yetkinliği ve tedarik zinciri dayanıklılığıyla ölçüldüğünü vurguladı. Okyay, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Rekabeti artık sadece 'hangi platform daha iyi' sorusuyla açıklayamıyoruz. Asıl farkı, hangi ekosistemin daha hızlı üretim yapabildiği, hangi ekosistemin tedarik zincirini daha sağlam kurduğu, hangi ekosistemin kritik alt sistemleri kendi içinde geliştirebildiği yaratıyor. Bugün burada, savunma ve havacılıkta kapasiteyi büyüten, üretimde sürekliliği güçlendiren, teknolojide güvenilirliği artıran bir eşiği birlikte geçiyoruz. Bu tesis, bizim açımızdan bir yatırım kalemi olmanın ötesinde, Türkiye'nin sanayi ve teknoloji yolculuğunda kritik bir iradenin somutlaşmış hali. Burada hedefimiz, AR-GE ile üretimi aynı ritimde büyütmek, kaliteyi ve test disiplinini, teslimat güvenilirliğini, ölçeklenebilir üretim kabiliyetiyle birlikte güçlendirmek."

Kale Grubu'nun sanayiciliğe adadığı yolculuğu boyunca Türkiye'nin geleceği için stratejik öneme sahip alanlara yatırım yaptığını belirten Okyay, savunma ve havacılığın bu vizyonun en kritik odaklarından biri olduğunu söyledi.

Elektromekanik sistemlerde entegre üretim yaklaşımı

Kale ANDAR Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Reşat Hakan Avcı ise şirketin kuruluşundan bu yana savunma ve havacılık platformlarında kritik rol oynayan alt sistemlere odaklandığını dile getirdi.

Yerli tasarım ve üretim vizyonuna katkı sunma hedefiyle ilk yıllarında tasarım ve mühendislik kabiliyetlerini geliştirdiklerini, özgün çözümlerini düşük adetli üretimlerle hayata geçirdiklerini anlatan Avcı, şunları kaydetti:

"Zaman içinde artan taleple birlikte daha hızlı bir büyüme sürecine girdik. İnsansız sistemlerden insanlı platformlara, akıllı mühimmatlardan kritik uçuş sistemlerine kadar geniş bir alanda ürün çeşitliliğimizi ve üretim kabiliyetlerimizi artırdık. Bugün ANDAR, güçlü bir mühendislik ve üretim ekosistemine ulaşmış durumda. Kale Grubu'nun ANDAR'ın teknolojik yetkinliğine yaptığı bu stratejik yatırımla birlikte Kale ANDAR markası ortaya çıktı. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu tesis, bu ilerlemenin somut bir yansımasıdır. Bu tesisi bir sonuç değil, bir başlangıç olarak görüyoruz. Planlı büyüme stratejimiz doğrultusunda hem tasarım kabiliyetlerimizi hem de üretim altyapımızı kademeli olarak geliştirmeye devam edeceğiz."

Avcı, Kale ANDAR'ın elektromekanik sistemlerin motor grupları, aktarma sistemleri ve elektronik alt sistemlerini aynı çatı altında tasarlayıp üretebilen entegre yapısıyla hem Türkiye'de hem de uluslararası pazarlarda daha güçlü bir konuma ilerlediğini dile getirdi.

ANDAR'ın yolculuğu KALE ortaklığıyla yeni bir evreye girdi

Yerli ve özgün elektromekanik sistem çözümleri geliştirmek amacıyla 2012 yılında kurulan ANDAR, geçen süre içinde Türk savunma ve havacılık sanayisinin ihtiyaç duyduğu kritik alt sistemlerin geliştirilmesinde önemli rol üstlendi. Şirket, 2022 yılında ihracata başlayarak uluslararası pazarlarda da adını duyurdu.

ANDAR'ın büyüme yolculuğunda yeni bir dönüm noktası ise IDEF 2025 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda Kale Grubu ile imzalanan stratejik ortaklık anlaşmasıyla gerçekleşti. Bu adım, iki kurumun elektromekanik sistemler alanındaki mühendislik ve üretim kabiliyetlerini bir araya getirerek savunma ve havacılık ekosisteminde daha güçlü bir yapı oluşturmasının önünü açtı.

Kale ANDAR, 160 kişilik güçlü bir mühendislik ve üretim ekosistemine sahip bulunuyor. Şirket, Ankara'da ODTÜ Teknokent, İvedik Teknopark ve OSTİM'deki üretim tesisi olmak üzere üç farklı lokasyonda faaliyetlerini sürdürüyor. Toplam 2 bin 396 metrekare aktif kapalı alan ve mevcuta ek 2 bin metrekare genişleme alanında yürütülen operasyonlar, savunma ve havacılık platformlarına yönelik elektromekanik sistemlerin tasarım ve üretim ile şirketin artan proje hacmine paralel olarak kapasite artışını kapsıyor.