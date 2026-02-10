Haberler

Türkiye'nin rüzgar enerjisi kurulu gücü 16 bin megavat eşiğinde

Güncelleme:
Türkiye, rüzgar enerjisi kurulu gücünü geçen yıl 2 bin 141 megavat artırarak toplamda 15 bin 934 megavata yükseltti. TÜREB Başkanı, 2025'in sektörde önemli bir hedef yılı olduğunu ve 2035 için 120 bin megavatlık hedefin yatırım temposunu belirleyeceğini vurguladı.

Türkiye'nin rüzgar enerjisi kurulu gücü geçen yıl ilave edilen 2 bin 141 megavatlık rekor artışla ocak itibarıyla 15 bin 934 megavata ulaştı.

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) tarafından hazırlanan Türkiye Rüzgar Enerjisi İstatistik Raporu'na göre, rüzgar enerjisi sektörü yıl boyu boyunca devreye alınan yeni kapasiteyle büyümesini istikrarlı ve kararlı bir çizgide sürdürdü.

Rüzgar enerjisi kurulumlarında bölgesel dağılımda 6 bin 968 megavatla Marmara Bölgesi öne çıkarken, 4 bin 495 megavatla Ege Bölgesi ikinci sırada, 1733 megavatla İç Anadolu Bölgesi üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye'de en yüksek rüzgar enerjisi kurulumuna sahip şehir 2 bin 307 megavatla İzmir oldu. Çanakkale 1556 megavatla ikinci, Balıkesir 1552 megavatla üçüncü, İstanbul 954 megavatla dördüncü ve 780 megavatla Manisa beşinci sırada yer aldı.

Rüzgar enerjisinde geçen yıl gerçekleşen 2 bin 141 megavatlık rekor yeni kurulumun ardından, ocak itibarıyla rüzgar enerjisi toplam kurulu gücü 15 bin 934 megavat seviyesine yükseldi.

"120 bin megavat hedefi, yatırım temposunu belirleyecek en net çerçeve"

Rapora ilişkin değerlendirmelerde bulunan TÜREB Başkanı İbrahim Erden, 2025'in yalnızca kapasite artışları açısından değil, yatırım ortamını iyileştiren düzenlemeler bakımından da sektör için önemli bir yıl olduğunu bildirdi.

"Süper İzin" olarak anılan düzenlemenin, uzun süredir sektörün gündeminde olan izin süreçlerinin sadeleştirilmesi açısından son derece değerli ve kritik bir adım olduğuna işaret eden Erden, "Yatırım ortamındaki bu yapısal iyileştirmelere paralel olarak, YEKA RES-2025 yarışmaları, kapasite tahsis mekanizmasının geldiği noktayı göstermesi bakımından önemli bir örnek teşkil etti. YEKA modeli, bugün itibarıyla yatırımcılar açısından daha öngörülebilir, daha rasyonel ve uzun vadeli planlamaya imkan tanıyan bir çerçeve sunuyor. Bakanlığımızın çizdiği vizyon doğrultusunda, 2035'e kadar her yıl 2 bin-2 bin 500 megavat düzeyinde kapasite tahsisini hedefleyen bu yaklaşım, Türkiye'nin rüzgar enerjisinde büyümeyi geçici sıçramalarla değil, istikrarlı ve planlı bir çerçevede sürdürme iradesini ortaya koymaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Erden, söz konusu ölçek ve sürekliliğin aynı zamanda finans sektörünün daha yenilikçi, rekabetçi ve uzun vadeli bir perspektifle sürece dahil olmasını gerekli hale getirdiğini belirtti.

Tüm bu gelişmelerin Türkiye'nin 2035 yenilenebilir enerji hedefleri doğrultusunda daha sağlam bir zeminde ilerlediğini gösterdiğini belirten Erden, "Bugün 40 bin megavat seviyesini geçen toplam rüzgar ve güneş kurulu gücümüzün, 2035 yılına kadar 120 bin megavat seviyesine çıkarılması hedefi, önümüzdeki dönemin yatırım temposunu belirleyecek en net çerçevelerden biridir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi
