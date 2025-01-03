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Türkiye'nin Rusya dış ticaretindeki payı artıyor

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Rusya'nın Ukrayna ile savaşa başlamasının ardından Türkiye ile ilgili bir veri dikkat çekti. Türkiye'nin Rusya dış ticaretindeki payı savaşla birlikte hızlı bir yükseliş kaydetti. Rusya'nın dış ticaretinde lider Çin olurken, ikinci sırada Hindistan ve üçüncü sırada Türkiye yer aldı. 2021 yılındaki listede Türkiye 6'ncı sırada yer alıyordu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 Şubat 2022'de duyurduğu 'özel operasyon'un başlamasıyla Rus ordusu, Ukrayna topraklarına girdi. Savaşın başlamasının ardından Türkiye'nin Rusya dış ticaretindeki payı hızlı bir yükseliş kaydetti. Rusya Federal Gümrük Servisi (FCS), Ocak-Ekim 2024 dönemine ait ticaret verilerini paylaştı.

TÜRKİYE İLK 3'TE

Rusya'nın 2024 yılının ilk 10 ticaret ortağı arasında Çin, yüzde 33,8 ile açık ara birinci olurken, Hindistan yüzde 8,8 ile ikinci, Türkiye ise yüzde 8,3 ile üçüncü sırada yer aldı. Belarus ve Kazakistan sırasıyla yüzde 7,1 ve yüzde 4 payla ilk beşi tamamladı. Listenin devamında Güney Kore, Almanya, Ermenistan, İtalya ve Özbekistan yer aldı. FCS'ye göre, bu dönemde Rusya'nın toplam ticaret hacmi 584 milyar dolara ulaştı.

TÜRKİYE İLE TİCARET HACMİ 48 MİLYAR DOLAR

Çin'in bu toplam içindeki payı yaklaşık 197 milyar dolar olurken, Hindistan 51 milyar dolar ve Türkiye 48 milyar dolar ticaret hacmi gerçekleştirdi.

FCS verileri, 2023 yılına kıyasla Türkiye'nin Hindistan'ı yakalayarak üçüncü sıraya yükseldiğini gösteriyor. Ancak 2021'de durum oldukça farklıydı. O dönem Rusya'nın en büyük ticaret ortakları arasında Çin birinci, Almanya ikinci sıradayken, Türkiye altıncı, Hindistan ise ilk 10'a bile girememişti.

ENERJİ İHRACATI TİCARETİN TEMELİNİ OLUŞTURDU

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı'na göre, 2024 yılında Rusya'nın dost ülkelerle ticareti toplam ticaret hacminin yüzde 80'ini aştı. Bu oran, 2021'de yüzde 50'nin altında kalmıştı. Enerji ihracatı, Hindistan ve Türkiye ile ticaretin temelini oluştururken, bu ülkelerden yapılan ithalat düşük seviyelerde kaldı.

RUSYA DIŞ TİCARET ÖDEMELERİNDE ZORLUK YAŞADI

ABD ve AB'nin uyguladığı yaptırımlar, dış ticaret ödemelerinde zorluklara yol açtı. Özellikle lojistik süreçlerin karmaşıklaşması ve artan maliyetler, şirketler için önemli bir risk haline geldi. Rusya Merkez Bankası, 28 Aralık tarihli raporunda bu yaptırımların ticaret üzerindeki etkisine dikkat çekerek yeni önlemlere ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Türkiye'nin Rusya dış ticaretindeki payı artıyor
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Ekonomi
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBirşey demedimki:

Meyve sebze satarak zengin ülke olunmaz. Adam bize nükleer teknoloji satıyor, biz meyve satıyoruz.

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Haber YorumlarıNamik Kemal Erdem:

Hep söyledik.Bizim ticari alan en başta Rusya'da.ne yazık Türkiye'de bulunan ltd şirketler Rus ortağa oldu için binlerce kişi mağdur kalıyor.devlet bir an bu haksızlığı gidermesi için Avrupa bağlı Türkiye'de bulunan bankaları karşı bir şeyler yapmalı. şirketler vergi, sigorta ödüyor . Fakat banka Yolunda yapılmıyor.hesaplar işlemleri görmüyor.en kötüsü paralar yurt içinde gerekiyor. yurtdışı değil.

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